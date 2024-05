Inondazioni in Brasile, le immagini dai satelliti sono impressionanti

Le piogge torrenziali hanno provocato drammatiche inondazioni nello stato meridionale del Brasile. Si cercano più di 100 dispersi, mentre il bilancio delle vittime sale ancora. Le immagini di Copernicus sono impressionanti

Lo stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, è completamente sommerso e secondo Reuters, ad oggi 7 maggio, più di 110mila persone sono state sfollate in più di 500 Comuni, mentre il governo locale ha dichiarato lo stato di calamità naturale .

Le forti piogge hanno fatto letteralmente gonfiare il lago Guaíba di ben cinque metri, minacciando la capitale dello Stato, la città di Porto Alegre. Dopo giorni di eventi estremi, inoltre, ancge una diga idroelettrica è crollata, provocando massicce inondazioni e provocdando più di 70 morti.

Brasile in ginocchio: nelle peggiori inondazioni degli ultimi 80 anni, decine di morti e strade trasformate in torrenti

Le aree allagate intorno a Porto Alegre sono visibili in questa immagine Copernicus Sentinel-2 del 6 maggio:

