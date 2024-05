Questa anziana cagnolina cieca che corre libera e felice sulla spiaggia è la cosa più emozionante che vedrai oggi

Daisy, una Shih Tzu incrociata con un barboncino, cieca da sette anni, riscopre la gioia di correre sulla spiaggia: la sua proprietaria cattura il momento in un video su TikTok, che diventa virale con oltre 1,8 milioni di visualizzazioni

Daisy, una dolce cagnolina di 14 anni, ha vissuto un momento straordinario che ha toccato il cuore di milioni di persone. Nonostante abbia perso la vista sette anni fa, la piccola Shih Tzu incrociata con un barboncino ha riscoperto la gioia di correre durante un’indimenticabile giornata in spiaggia. Il video, condiviso dalla sua proprietaria Faye Louise Dennis su TikTok, mostra Daisy correre felice al tramonto, con il mare scintillante sullo sfondo.

Il video ha rapidamente conquistato il cuore di milioni di persone, accumulando oltre 1,8 milioni di visualizzazioni. La scena toccante di Daisy che corre senza ostacoli dimostra come anche gli animali con disabilità possano vivere momenti di pura gioia. Daisy, che in passato non si sentiva sicura a muoversi liberamente, ha trovato nella spiaggia un luogo dove riscoprire la sua libertà.

La disabilità non spegne il sorriso: come comportarsi con un cane cieco

Questa piccola ci mostra che la disabilità non è un ostacolo alla felicità. Con amore e attenzione, ogni cane può vivere una vita piena. Prendersi cura di un cane cieco può sembrare una sfida, ma con alcuni accorgimenti, è possibile migliorare notevolmente la qualità della vita del proprio amico a quattro zampe. Ad esempio, per aiutare un cane cieco a sentirsi sicuro, è fondamentale mantenere una disposizione coerente degli oggetti in casa, evitando di spostare i mobili e mantenendo sempre nello stesso posto le ciotole del cibo e dell’acqua. Si possono utilizzare tappeti o moquette per creare percorsi sicuri, aiutando il cane a orientarsi tramite il tatto. Posiziona tappeti davanti ai mobili per segnalare la loro presenza.

Mantenere il cane mentalmente e fisicamente attivo è importante. Giochi di ricerca con giocattoli che emettono suoni o rilasciano odori possono offrire stimolazione e divertimento. Organizzare cacce al tesoro con cibo o giocattoli può essere un’ottima attività per stimolare il loro olfatto e mantenere alto il loro morale. Giochi con suoni o odori possono offrire stimolazione e divertimento, mantenendo il cane mentalmente e fisicamente attivo. Infine, parlare al cane prima di toccarlo può evitare di spaventarlo: sarebbe utile abituarlo con comandi vocali specifici come “stop”, “sinistra” e “destra” per guidarlo nelle passeggiate, utilizzando sempre e solo rinforzi positivi come premi e lodi.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: TikTok

Ti potrebbe interessare anche: