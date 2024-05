Decathlon sta producendo carrellini per cani disabili (con la plastica delle bottiglie usate)

Dando nuova vita alle bottiglie di plastica, il brand Decathlon restituisce libertà e movimento ai cani rimasti paralizzati: ecco come

Per tutti noi, il movimento è una necessità vitale. Ma non siamo solo noi esseri umani a sentire questa necessità: anche i nostri amici cani hanno bisogno di muoversi, correre, saltare e giocare.

Purtroppo, questo non è sempre possibile: a seguito di incidenti (come un investimento) o malattie, può accadere che il cane rimanga paralizzato – e questo gli impedisce di vivere la vita che vorrebbe.

Per aiutare i cani disabili a recuperare la mobilità, il brand Decathlon ha ideato dei carrellini specifici, realizzati riciclando le bottiglie di plastica monouso in PET (ma per ora il prodotto è disponibile solo in Brasile).

La proposta di Decathlon

Decatlon è uno dei brand più famosi fra gli sportivi e gli aspiranti tali: con migliaia di punti vendita in tutto il mondo, è un riferimento per chi cerca attrezzature sportive, biciclette, palloni – ma anche abbigliamento per qualsiasi sport, alimenti e addirittura tende da campeggio.

Non tutti sanno, però, che il brand si occupa da sempre anche dei cani, proponendo sul mercato un’ampia linea di prodotti riservati a loro – dalle crocchette alle pettorine, dai trasportini ai giochi.

In questo contesto si inserisce – almeno in Brasile – l’innovativa protesi che promette di trasformare i cani che hanno perso l’uso delle zampe posteriori in veri e propri atleti, restituendo loro libertà e gioia.

Il carrellino si chiama Pethletes (unione dei termini Pet e Athletes) ed è realizzato riciclando bottiglie di plastica che vengono raccolte all’interno dei punti vendita del brand.

Le bottiglie vengono fuse e trasformate in filamenti in grado di alimentare stampanti 3D che realizzano poi l’oggetto.

Per ora il prodotto è lanciato per la prima volta in Brasile, nel parco Villa-Lobos di San Paolo, con il sostegno di diverse associazioni.

Molto presto, le protesi Pethletes dovrebbero essere commercializzate sul sito Decathlon – e noi speriamo che questo prodotto arrivi quanto prima anche sul mercato italiano.

Intanto, vi lasciamo qui sotto il video di presentazione dei carrellini per “cani atleti” (siamo certi che vi commuoverete!):

Fonte: Decathlon Brasil

