Artista crea il “ponte arcobaleno” per dare addio ai suoi cani: ora tutti portano collari, targhette e ricordi dei loro amici animali

Il Rainbow Bridge è diventato un luogo dove ricordare e onorare i propri animali, appendendo i loro oggetti e potendo spargere le loro ceneri

Nascosto nel tranquillo paesaggio del Lago Lure, in Carolina del Nord, si trova un luogo unico e toccante noto come Rainbow Bridge. Questo spazio è stato creato per offrire un rifugio di riflessione e memoria a chi ha perso i loro amati animali domestici.

Ideato dall’artista locale Amy Wald, il Rainbow Bridge è nato dal desiderio di creare un luogo fisico dove i proprietari di animali possano ricordare e onorare i loro amici a quattro zampe. La storia del Rainbow Bridge ha origine durante la pandemia, quando Amy ha perso i suoi due cani, Molly e Barkley.

Cercando conforto e ispirazione, Amy ha ricordato una poesia che descrive gli animali domestici che attraversano un ponte arcobaleno per raggiungere un luogo di pace. Questa idea ha spinto Amy a creare un ponte reale dove i collari, le targhette e altri ricordi degli animali potessero essere appesi in loro onore.

L’area è stata ampliata dopo che tanti hanno lasciato qui il loro ricordo

Il Rainbow Bridge è rapidamente diventato una meta per gli amanti degli animali da tutto il paese. L’originale ponte è adornato con collari, targhette, giocattoli e persino oggetti come ruote per criceti e posatoi per uccelli, tutti lasciati dai visitatori in memoria dei loro cari compagni animali.

L’area è stata ampliata per accogliere il crescente numero di visitatori e offrire uno spazio tranquillo dove le famiglie possono spargere le ceneri dei loro animali. Il ponte non è solo un luogo di tristezza, ma anche di gioia e condivisione.

Amy Wald racconta di come i visitatori spesso piangono e poi ridono, trovando conforto nelle storie e negli omaggi lasciati da altri. Questa esperienza collettiva aiuta le persone a sentirsi meno sole nel loro dolore e a riconoscere la profondità delle loro connessioni con i loro animali.

La storia del Rainbow Bridge è un esempio di come la creatività e l’empatia possano trasformare il dolore personale in un atto di comunità e guarigione. Questo luogo continua a crescere, attirando sempre più visitatori che, attraverso il semplice gesto di appendere un collare, contribuiscono a creare un memoriale vivente che celebra l’amore eterno tra gli umani e i loro animali.

Left Rooster’s tag & spent some quiet time reflecting. So many collars, chew toys, tags & pictures, furry angels & humans missing them. Met some great people & talked with the artist behind this real-life Rainbow Bridge in Lake Lure, N.C. Can’t wait to share it Sun. on @WLOS_13 pic.twitter.com/LFszbBKoHd — Meghan Danahey (@MeghanDanahey) August 16, 2023

