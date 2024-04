Grazie Mira: i salvataggi più emozionanti in ricordo del cane bagnino scomparso

Se n'è andata Mira, il cane bagnino che sul litorale laziale ha salvato innumerevoli vite umane, mettendo in sicurezza adulti e bambini. Questi alcuni dei suoi tempestivi interventi. Grazie di tutto straordinaria Mira!

Ci ha lasciato giorni fa Mira, la labrador della SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio. Non era una semplice quattrozampe dal carattere affettuoso, ma un’eroina. Se n’è andata a 8 anni. Un tumore l’ha portata via dalla sua squadra e dalla sua missione: salvare vite umane.

Nel corso della sua carriera quale membro dell’unità cinofila, Mira ha preso parte a innumerevoli operazioni di soccorso sul litorale laziale. Questi alcuni dei salvataggi più commoventi, storie oggi a lieto fine grazie a Mira e ai suoi straordinari “colleghi”.

14 persone, tra cui 8 bambini, salvati a Sperlonga

Sperlonga, estate 2021. È una giornata calda di sole e di mare. Sulla spiaggia i bagnanti si godono la tranquillità della giornata fin quando un grido disperato d’aiuto proviene dal mare. Tre famiglie sono rimaste in balìa delle onde. Tra loro ci sono 8 bambini.

Si cerca di coordinarsi, di far partire le unità cinofile. Operativi ci sono quel giorno Mira, Eros e Mya. Entrano in azione, lanciandosi in mare, mentre i bagnanti trattengono il fiato sperando che l’operazione abbia successo. E così è stato.

*** QUATTORDICI PERSONE SALVATE DA 3 CANI BAGNINI A SPERLONGA ***Tre famiglie, con otto bambini tra i 6 e i 12 anni,… Posted by SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio-Tirreno on Monday, August 9, 2021

Le famiglie sono salve grazie alla preparazione di cani coraggiosi come Mira. Il gruppo cinofilo viene accolto tra scoscianti applausi. Il merito è tutto loro. Ma Mira il mare l’ha sfidato così tante volte.

Le studentessa 22enne tratta in salvo a Montalto di Castro

Fine luglio 2023, pomeriggio d’estate rovente a Montalto di Castro. Una giovane studentessa lettone in Italia per il progetto Erasmus fa il bagno, ma la forte corrente la allontana dalla riva. Chiede aiuto, alzando le braccia in direzione della spiaggia.

È distante dalla riva, ma ciò non impedisce a Mira e Phlyp, un esemplare di razza golden retriever, di lanciarsi in mare e di tratte in salvo la donna. Si trovava a circa 130 metri dalla riva quando i due cani l’hanno raggiunta e ricondotta sul bagnasciuga.

La foto di rito sulla sabbia è la conclusione più felice della giornata. Su quella spiaggia, un anno prima, Mira aveva fatto ancora parlare di sé.

La sezione SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio – Tirreno ha salutato il cane bagnino con due semplici parole “grazie Mira” perché qualunque ringraziamento non sarà mai abbastanza per il contributo che la labrador ha dato.

Mira ha raggiunto i suoi compagni Eva, Martino, Flash, Karma e gli altri che li hanno preceduti Adesso hanno tutti un paio di ali. Sono angeli, angeli del mare e del cielo.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Leggi anche: