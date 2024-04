Gara di solidarietà per adottare Willy, l’anziano cane di Matteo Cornacchia, operaio morto sul lavoro

Speravo di resistere, ma non ce l'ho fatta.Non ho altro modo per raccontare di Matteo.Per i media è solo un nome, Matteo Cornacchia, ennesimo operaio morto sul lavoro. Dichiarazioni indignate, mezza giornata di sciopero, inchieste che non porteranno a nulla, e via verso la prossima vittima di una carneficina che NON SI VUOLE risolvere, perché dove non c'è guadagno non c'è interesse. Per chi invece Matteo lo conosceva in quanto Matteo questa è una tragedia, una perdita incolmabile, un'ingiustizia.Volevo salutarti serenamente ma non ci sono riuscito.Ciao Matteo, un abbraccio da me, da tutta la Fattoria Capre e Cavoli, da quegli animali che tanto amavi e tanto devono alla tua immensa generosità.https://www.facebook.com/share/VzXzQNdYFajKmp74/

