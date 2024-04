Harry Potter aiuta adorabili cuccioli a trovare una casa: così Daniel Radcliffe promuove le adozioni

L'attore Danier Radcliffe ha partecipato a un popolare talk show, presentando al pubblico tenerissimi cani in cerca di adozione. L'iniziativa intende dare visibilità a cani ospiti di un rifugio di New York in collaborazione con una associazione di tutela animale

Gli incantesimi di Harry Potter non si limitano solamente a formule di difesa, trasfigurazioni e trucchi del mestiere. La magia può avvenire anche nel quotidiano e Daniel Radcliffe ci ha dato una dimostrazione pratica.

L’attore inglese, che per tutti rimarrà sempre l’eterno maghetto di Hogwarts, ha preso parte al talk show notturno The Late Show With Stephen Colbert accolto da un fragoroso applauso.

Assieme a Colbert, ha presentato uno ad uno i cuccioli del rifugio di Port Washington, New York, incoraggiando il pubblico ad adottarli. Di loro si prende cura l’associazione North Shore Animal League America.

Il presentatore Stephen Colbert dedica una sezione del suo programma all’iniziativa Rescue Dog Rescue, in collaborazione con l’organizzazione animalista.

North Shore Animal League America è impegnata nel soccorrere cani e gatti abbandonati, accogliendoli nei suoi centri no-kill in attesa di adozione. Anche Harry Potter ha deciso di dare una mano, dando visibilità ai loro cuccioli.

Dandosi il cambio, Colbert e Radcliffe hanno raccontato storie esilaranti e impensabili su ciascun cucciolo per incuriosire gli spettatori. C’è lo studente modello Felix che frequenta il dottorato di ricerca alla Boston University. Niente paura, le sue materie non sono così richieste dal mercato e lui non vi lascerà mai da soli.

Anche l’aspirante attrice Denise non scherza. Sa cantare, ballare e sa tirare con la balestra. A dire il vero non ha un talento innato per il palcoscenico, ma meglio non dirglielo perché la balestra sa davvero usarla.

Uno degli ultimi è Barney, un meticcio dallo sguardo dolcissimo non più cucciolo. Tra i cagnolini presentati da Radcliffe ve n’è anche uno chiamato Harry Pupper. Sarà stato il suo tocco magico o forse il nome a far impazzire i fan della saga. Harry Pupper è già a casa.

L’iniziativa sta avendo un successo clamoroso. Ogni cane presentato nel corso del programma è stato felicemente adottato in seguito. I volontari del North Shore Animal League America seguono scrupolosamente ogni richiesta, assicurando che gli interessati non siano idonei all’affidamento.

Il pubblico impazzisce per questa parte dello show e ha colto l’occasione per chiedere a Stephen Colbert di far conoscere più cani adulti e anziani poiché tutti meritano di essere amati.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: The Late Show with Stephen Colbert/Facebook

Leggi anche: