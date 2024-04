Dopo 15 anni in gabbia, questo cane che gioisce al calore del sole oggi ti farà piangere

Un cane ha riscoperto il calore del sole sulla pelle e la bellezza delle piccole cose dopo aver trascorso una vita intera in gabbia. Questa è la storia del meticcio Bruno e della sua incredibile rinascita grazie all'impegno e all'amore dei volontari

Essere rinchiuso in un box per anni e anni è estremamente frustrante. Lo sperimentano ogni giorno cani tenuti dai loro proprietari in minuscoli spazi, la maggior parte delle volte in condizioni agghiaccianti.

Un adorabile vecchietto di nome Bruno ne sa qualcosa. Lui di anni ne ha trascorsi quasi 15 in una gabbia arrugginita. Non vi è molto da aggiungere sul meticcio, questa è stata la sua vita fino a quando i volontari di PAWSsion Project non hanno ricevuto la segnalazione nelle Filippine.

Giunti sul posto, hanno iniziato a nutrire Bruno e hanno provato a ottenere la sua custodia. Non è stato facile riscattare il cane né riabilitarlo. Nessuno può immaginare quanto debba aver sofferto.

Bruno è stato però affidato all’associazione e sottoposto a controlli veterinari. Doveva imparare a fidarsi ancora dell’essere umano che lo aveva ridotto così. Ma Bruno ha deciso di farlo e, circondato dall’affetto, ha accennato un sorriso persino a lui sconosciuto.

Lo abbiamo abbracciato e abbiamo visto il primo sorriso. Gli ho detto ‘Bruno, è così che ci si sente a essere amati’ ” ha raccontato Malou Perez, fondatrice di PAWSsion Project.

Bruno era timoroso ma anche desideroso di conoscere il mondo esterno. Quel mondo lo aveva osservato solamente da una grata prima d’ora, ma le cose possono cambiare significativamente e così è accaduto per questo eterno cucciolo.

Il meticcio ha iniziato a passeggiare al guinzaglio anche se con estrema cautela. Non sapeva che cosa fosse tutto quel verde. I volontari hanno rispettato i suoi tempi, senza forzarlo e, passo dopo passo, Bruno ha fatto sempre nuove scoperte.

Ogni cosa appariva incantevole ai suoi occhi e la sua reazione quando il sole ha riscaldato la sua pelle è probabilmente l’emozione più pura e bella che si possa vivere.

Celebrating every small win and progress. After 14 years in a cage, Bruno is now slowly learning to love life 🥹🤍 Posted by PAWSsion Project on Tuesday, March 26, 2024

Il suo sorriso dice tutto. È un momento commovente, ma che fa anche molto riflettere. Lì fuori ci sono centinaia di migliaia di Bruno ed è nostro dovere aiutarli e restituirgli la vita e la dignità. PAWSsion Project lo ha fatto e ora Bruno verrà adottato.

C’è già una famiglia pronta ad accoglierlo e amarlo come non è mai stato amato.

