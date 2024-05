Buon Ponte Galassia, morto il cane eroe che ha salvato vite a Rigopiano e Genova

Se ne è andata all’età di 14 anni Galassia, che ha partecipato alle operazioni di soccorso, tra le altre, della valanga del Rigopiano e del crollo del Ponte Morandi. È riuscita a salvare ben quattro persone nel corso della sua carriera

Galassia, la cagnolina Border Collie dei Vigili del fuoco di Fermo, si è spenta all’età di 14 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi colleghi e del suo conduttore, Franco Alessandrini. Dal maggio 2013 all’ottobre 2020, Galassia ha prestato servizio nelle unità cinofile della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco delle Marche, partecipando a quasi 150 missioni di soccorso in diverse situazioni di emergenza.

Galassia ha dimostrato il suo valore in eventi tragici come la valanga che nel 2017 travolse l’Hotel Rigopiano, il crollo del Ponte Morandi a Genova nel 2018 e il terremoto che colpì le Marche nel 2016, specialmente nella zona di Pescara del Tronto.

Il suo impegno non si è limitato solo a questi eventi noti, ma ha partecipato anche a operazioni di ricerca dopo il terremoto di Modena e l’incidente aereo dei due Tornado ad Ascoli Piceno nel 2014, in cui persero la vita quattro piloti dell’Aeronautica militare.

Il dolore del suo conduttore Franco

Nel corso della sua carriera, Galassia è riuscita a trovare e salvare quattro persone, offrendo loro una seconda chance di vita. La sua dolcezza e socievolezza erano ben note al Comando dei Vigili del fuoco di Fermo, dove tutti i colleghi la coccolavano e giocavano con lei.

Il suo conduttore, Franco Alessandrini, ha espresso un dolore profondo per la perdita della sua fedele compagna. Ha infatti dichiarato:

Inutile che manifesti l’immenso dolore per la perdita di Galassia. Oltre ad esserne il conduttore, ero anche il padrone e con lei siamo andati ovunque ci fosse stato bisogno di noi. Dico solo che un’unità cinofila è un binomio inscindibile: due corpi con una sola anima.

La caserma dei Vigili del fuoco di Fermo ha voluto ringraziare Galassia e Franco per il “lavoro svolto insieme con passione e senso del dovere”, riconoscendoli come un punto di riferimento operativo per tutti i colleghi.

Anche la Protezione civile di Fermo ha dedicato loro un post sul profilo Facebook, esprimendo un abbraccio commosso e riconoscente a Franco Alessandrini. Galassia non era solo un cane soccorritore, ma un vero eroe a quattro zampe che ha dedicato la sua vita a salvare quella degli altri. Buon ponte Galassia, grazie di tutto ciò che hai fatto!

Si chiamava Galassia, era un cane appartenente al Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco di Fermo e dal 2013 al 2020 ha… Posted by Protezione Civile Comunale Fermo on Tuesday, May 14, 2024

