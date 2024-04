Vorremmo avere il coraggio di questi pinguini, che si lanciano dalla scogliera dell’Antartide

Hai mai visto i pulcini di pinguino imperatore che si tuffano in mare per la prima volta in Antartide? Un video ha ripreso il momento esatto. Queste immagini mozzafiato ti conquisteranno (ma ti faranno anche riflettere)

Sono centinaia e uno dopo l’altro si tuffano da una scogliera altissima alla volta delle gelide acque dell’Antartide. Dalla terra di ghiaccio provengono sorprendenti immagini che mostrano una colonia di giovanissimi pinguini imperatore, Aptenodytes forsteri, nella loro prima nuotata.

A riprenderle il regista e fotografo Bertie Gregory, esploratore di National Geographic. Gregory ha trascorso 2 mesi in Antartide seguendo una numerosa colonia di questa specie, endemica in questi territori.

Il video da lui realizzato è spettacolare. Tramite il drone ha colto l’attimo esatto in cui i piccoli pinguini si avvicinano al bordo della scogliera e, quando arriva il loro turno, eseguono un tuffo magistrale. E ce li mostra da ogni angolazione, facendoci partecipare all’evento.

Il materiale raccolto è anche una delle primissime testimonianze di pinguini imperatore che si lanciano in mare da una altezza così significativa. La scogliera risulta alta all’incirca 15 metri, un tuffo considerevole.

Solitamente, quando sopraggiunge il momento di esplorare l’oceano, i pinguini saltellano dal ghiaccio marino, che misura neanche un metro. Ma cosa ha spinto questi giovanissimi esemplari a sfidare il vuoto per raggiungere il mare? Quasi sicuramente i pinguini imperatore erano molto affamati.

Il pinguino imperatore nidifica tra i ghiacci, ma caccia in mare aperto. Si nutre di pesci di piccole dimensioni, calamari, molluschi, krill, riuscendo a compiere immersioni da record. Non appena le piume dei pulcini diventano impermeabili cambiando il piumino, i piccoli seguono le orme dei loro genitori, già in mare.

Un salto simile non deve essere stato facile, ma la maggior parte di questi piccoli pinguini imperatore coraggiosi ce l’ha fatta. Dopo aver raggiunto il mare, hanno iniziato a nuotare, come a mostrare ai loro simili che ne erano tutti in grado.

I pinguini imperatore sono animali sorprendenti ma in pericolo. La specie è classificata quasi minacciata di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Lo scioglimento dei ghiacci d’Antartide ne sta decimando le popolazioni, uccidendo centinaia di pulcini.

Contrastare il cambiamento climatico significa salvaguardare la specie, la cui sopravvivenza dipende interamente dal ghiaccio marino, e poter vedere ancora immagini come queste in futuro.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: National Geographic/YouTube

Leggi anche: