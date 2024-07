Turista scende dall’auto per avvicinarsi agli elefanti e viene travolto a morte dai pachidermi: dramma in Sudafrica

Fatale incidente in un parco del Sudafrica, dove un turista spagnolo è morto a seguito dell'attacco di un elefante e del suo gruppo. L'uomo avrebbe lasciato il veicolo per avvicinarsi agli animali selvatici, sottovalutando il pericolo

Tragedia nei confini del Parco nazionale di Pilanesberg, Sudafrica, dove un turista spagnolo è stato travolto da un gruppo di elefanti. Voleva ammirare e fotografare i grandi mammiferi africani più da vicino, ma il suo gesto gli è costato la vita.

Stava visitando l’area naturale in compagnia di altri viaggiatori quando, alla vista degli elefanti, ha deciso di fermare il veicolo ed è sceso dalla vettura per avvicinarsi ai pachidermi. I compagni di viaggio avrebbero provato a dissuaderlo da questa pericolosissima idea.

L’uomo avrebbe ignorato gli avvertimenti proseguendo in direzione degli animali selvatici. È stato allora che un elefante femmina ha attaccato e caricato la vittima. Aveva 43 anni, come riportato da fonti spagnole.

Secondo una prima ricostruzione del fatale incidente, vi sarebbero stati cuccioli in quel gruppo di elefanti. L’elefante femmina avrebbe reagito istintivamente per difendere i piccoli. Gli altri elefanti avrebbero poi calpestato a morte l’uomo.

Per lui non c’è stato nulla da fare. Il caso è stato affidato alla polizia sudafricana, che ha aperto un’indagine a riguardo.

Thami Matshego, amministratore delegato dell’ente statale North West Parks Board, è intervenuta dichiarando che ai turisti viene ricordato di mantenere la distanza dagli animali in natura così che questi ultimi possano muoversi liberamente senza sentiresti disturbati dalla presenza umana.

È inoltre raccomandato di non lasciare i veicoli durante le escursioni, fatta eccezione per le aree delimitate e indicate come “sicure”. Fuori da queste, le portiere delle auto devono rimanere chiuse e anche i finestrini.

Sono indicazioni che vengono sempre fornite a chi si avventura nel parco, ma rispettate un po’ meno. In tanti tendono a sottovalutare la pericolosità degli animali selvatici nel proprio habitat, non essendo consapevoli di quello che potrebbe succedere.

Questa volta, sfortunatamente, è accaduto il peggio.

