Donna attaccata da tre lupi in un parco safari (non avrebbe dovuto essere lì)

I lupi artici l’hanno attaccata provocandole gravi ferite al collo, alla schiena e a una gamba, ma non è chiaro come la donna si sia potuta avvicinare in una zona riservata alle auto

Una donna è in terapia intensiva dopo essere stata attaccata da tre lupi mentre faceva jogging in un parco safari vicino a Parigi. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica nel parco di Thoiry, situato a circa 40 chilometri a ovest di Parigi. La vittima, una donna di 36 anni, alloggiava in un lodge all’interno del parco quando si è allontanata nella zona principale del safari, che è riservata alle auto.

I lupi artici, che solitamente vagano liberi nel parco, l’hanno attaccata provocandole gravi ferite al collo, alla schiena e a una gamba. Le urla della donna hanno allertato i guardiani del parco, che sono intervenuti tempestivamente per salvarla. È stata poi trasportata d’urgenza in un ospedale vicino, dove ora si trova in terapia intensiva.

Thoiry è uno dei parchi naturali più popolari della Francia, noto per i suoi 800 animali che possono vagare liberamente mentre i visitatori li osservano in sicurezza dai veicoli. Il parco offre anche alloggi vicino ai recinti dei lupi e degli orsi, con l’area del lodge protetta da recinzioni elettrificate e fossati. Tuttavia non è ancora chiaro come la donna sia riuscita a entrare nella zona safari riservata alle auto.

Non è chiaro come si sia potuta avvicinare ai lupi

Le autorità del parco non hanno rilasciato commenti ufficiali sull’incidente, ma una fonte anonima della polizia ha dichiarato al quotidiano Le Parisien come si stia ancora cercando di chiarire le circostanze esatte che hanno portato l’ospite a entrare in una zona pericolosa:

Non sappiamo in questa fase se l’ospite abbia commesso un errore o se ci sia stato un problema con i cartelli.

Il parco di Thoiry ospita numerose specie di animali, tra cui i lupi artici, che possono essere osservati in un ambiente che simula il loro habitat naturale. I visitatori sono normalmente protetti da misure di sicurezza rigorose che includono recinzioni elettrificate e fossati per evitare qualsiasi contatto diretto con gli animali.

Un’indagine è attualmente in corso per determinare le cause dell’incidente e valutare se siano necessarie ulteriori misure di sicurezza. La tragedia ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza dei visitatori e sull’efficacia delle misure di protezione esistenti nel parco. Nel frattempo tutti sperano nella pronta guarigione della donna ferita.

