Cos’è questa storia dei corvi addestrati per raccogliere i mozziconi in molti Paesi europei?

Corvi spazzini addestrati per raccogliere i nostri mozziconi di sigaretta nell'ambiente: sono alcuni dei progetti presentati, ma le soluzioni sono altre. Si dovrebbe lavorare sull'educazione di noi cittadini invece di pensare ad addomesticare animali per rimediare alle nostre azioni irresponsabili

Quando gli esseri umani falliscono anche nel gettare un mozzicone di sigaretta negli appositi cestino, lì intervengono gli animali. È il concetto alla base di un piano sviluppato da aziende europee, che per far fronte al problema delle cicche disperse nell’ambiente hanno chiesto una mano ai corvi.

Promotore del progetto è stata la compagnia olandese Crowded Cities, che nel 2017 ha lanciato il Crowbar. Sono piccole stazioni installate nei parchi o nelle strade cittadine in cui i corvi conferiscono i filtri di sigarette e ricevono in cambio una ricompensa.

Funziona così. Gli animali sono addestrati per riconoscere le cicche e portarle al Crowbar. Le lasciano cadere nel contenitore e il sistema controlla che siano effettivamente cicche prima di dare ai corvi degli arachidi.

L’idea è stata replicata anche in Svezia, a due passi da Stoccolma, dalla start-up svedese Corvid Cleaning. Sempre i corvi, animali estremamente intelligenti, sono gli spazzini speciali incaricati di rendere più pulito il nostro mondo in un progetto pilota.

Agli uccelli viene insegnato il funzionamento dei contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta e, proprio come in Olanda, i corvi sono motivati dal cibo a portare a termine il compito. Un mozzicone per una nocciolina.

L’addestramento parte da bastoncini di legno che imitano i mozziconi di sigaretta. I corvi più giovani imparano poi dagli esemplari più adulti, velocizzando il processo. Corvid Cleaning punta a utilizzare i corvi anche per la raccolta di altri rifiuti in città.

Kråkor lär sig plocka fimpar En ny metod har lärt kråkor att plocka upp fimpar från gator och trottoarer. ”Att kråkor i framtiden bidrar till renhållningen i Stockholm ser jag som sannolikt”, säger Christian Günther-Hanssen som med Startupbolaget Corvid Cleaning tagit fram en metod för att lära vilda fåglar att plocka skräp. Posted by Mitt i Stockholm on Wednesday, January 26, 2022

La start-up fa sapere sul suo sito che non rilascia interviste ai media, ma che è al lavoro per altre soluzioni in collaborazione con gli uccelli selvatici. Ma siamo sicuri che sia davvero questo il modo di risolvere il problema dell’inquinamento che noi esseri umani causiamo?

Dobbiamo far uso di animali, ammaestrarli, esporli alle sostanze tossiche presenti nei mozziconi di sigaretta, veleno puro, perché non riusciamo a responsabilizzarci e non deturpare ciò che ci circonda?

Come abbiamo sempre sostenuto, andrebbero educati i cittadini piuttosto che addestrare animali a fare quello che noi non riusciamo (e non vogliamo) fare.

