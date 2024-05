Lily, la bambina che nuoterà nell’Atlantico per fermare il primo allevamento intensivo di polpi al mondo

Lily Niederhofer non vuole restare a guardare passivamente e nuoterà per 2 km nell’oceano per raccogliere fondi a favore delle campagne che vogliono fermare il primo allevamento commerciale di polpi al mondo

Lily Niederhofer, una bambina di nove anni residente in Portogallo, si prepara a compiere un gesto straordinario: nuotare per due chilometri nell’oceano Atlantico per raccogliere fondi destinati alla campagna volta a fermare il primo allevamento intensivo di polpi al mondo.

Appassionata amante degli animali, Lily è vegetariana da anni e si impegna con fervore per difendere l’oceano e la sua preziosa fauna marina. La sua sfida, denominata “OctoSwim”, rappresenta un gesto di coraggio e impegno senza precedenti per una causa così importante.

Lily, che ha scoperto con sgomento il progetto di aprire un allevamento intensivo di polpi nelle Isole Canarie, si è immediatamente attivata per fare tutto ciò che è in suo potere per impedirlo. Rivolgendosi alla Fondazione Ocean Born, Lily ha trovato sostegno e supporto per la sua iniziativa, che si propone di donare tutti i proventi raccolti durante la sua nuotata a favore delle campagne volte a fermare questa pratica crudele.

Lily si sta allenando due volte a settimana in acque aperte

La decisione di Lily di unire la sua passione per il nuoto alla sua determinazione nel difendere il pianeta e gli abitanti del mare è un esempio di impegno e altruismo che ispira e commuove. Affrontare una sfida come quella dell’Atlantico richiede non solo una grande forza fisica, ma anche una notevole resistenza mentale e una profonda motivazione interiore.

L’evento è previsto per il fine settimana del 25 maggio 2024 nella regione dell’Algarve, in Portogallo, e Lily si allena diligentemente due volte alla settimana in acque aperte, conciliando la sua preparazione con gli impegni scolastici. La sua determinazione e dedizione dimostrano quanto sia determinata a difendere gli animali marini e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere i nostri oceani.

L’allevamento intensivo di polpi rappresenta una minaccia grave e concreta per la vita di queste creature straordinarie e per l’equilibrio degli ecosistemi marini. Lily, insieme alla Fondazione Ocean Born e alla sua squadra di Octo-Defenders, si batte con coraggio e determinazione per proteggere i polpi dalla crudeltà di questa pratica e per garantire un futuro sostenibile per il nostro pianeta e per le generazioni future.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: