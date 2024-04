Food for Profit: dove puoi vedere il docufilm che la lobby del cibo NON vuole che tu veda

Il fenomeno Food for profit sta smuovendo le coscienze, mostrando il legame tra allevamenti intensivi, lobby e politica nelle inchieste realizzate in tutta Europa. Ecco dove vederlo con una lista della proiezioni per i prossimi giorni

Sta facendo tremare l’industria della carne Food for profit, il documentario indipendente realizzato da Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi. 90 minuti di inchieste svelano tutto l’orrore degli allevamenti intensivi e il complesso meccanismo di accordi politici che si cela dietro questo settore.

Presentato anche al Parlamento Europeo a Bruxelles, Food for profit denuncia apertamente il legame tra la politica, le lobby e gli allevamenti intensivi, finanziati dai sussidi europei.

È un fenomeno dal successo travolgente, che accompagna gli spettatori alla scoperta di un mondo buio che proprio le lobby del cibo vogliono tenere nascosto. Food for profit lo mostra, raccogliendo dichiarazioni e informazioni sconvolgenti in giro per l’Europa.

Ma come e dove vedere questo documentario? Food for profit viene riprodotto sul grande schermo su richiesta di cinema e altre strutture o dei singoli cittadini, delle scuole, delle università, che possono organizzare una proiezione.

Gli appuntamenti in tutta Italia sono (per fortuna) tantissimi. Qui riportiamo la lista delle proiezioni per i prossimi 3 giorni in tutti i cinema, teatri e centri aderenti in Italia:

Sabato 13 aprile

Roma – Cinema Madison 15:55 — 17:45— 19:30 — 21:35 Prenota

Monterotondo – Cinema Mancini 21:40 Prenota

Fasano – Teatro Kennedy 20:30

Genova – Cineclub Nickelodeon

Spotorno – Sala convegni Palace, via Aurelia 121, 20:00. Contattare 3477505281

Torino – Cineteatro Baretti 16:00 Prenota

Milano – Cinema Arcobaleno 21:30 Prenota

Milano – Cinema Ducale 21:30 Prenota

Bolsena – Multisala Moderno 17:30— 19:30

Modena – Eretica, via Nicolò Biondo 266b, 18:00 Prenota

Roma – Together, viale Glorioso 14, int.8, 16:30 Prenota

Praia a Mare – Multisala Loren 19:15 Prenota

Potenza – Cineteatro Due Torri

Pisa – Cineclub Arsenale 18:30— 20:30 Prenota

Costa Volpino – Cinema Iride 20:30 Prenota

Recanati – Sala Gigli 19:00 Prenota

Cogliate – Il Nocciolo centro yoga

Torre del Greco – Multisala Corallo 18:30 Prenota

Chignolo Po – Centro Olistico Innesti, Via XXV Aprile 93, 21:30 Prenota

Pontassieve – Cinema Italia 16:30 Prenota

Firenze – Spazio Alfieri 19:30 Prenota

Monteu da Po – Teatro Comunale 21:00

Vittorio Veneto – Nuova Laneria, via Torres 17 21:00

Milano – Scuola Italiana di Medicina Olistica 18:00 Prenota

Domenica 14 aprile

Bellino (CN) – Osteria l’iero d’Eimà, borgata celle 19/A, 13:00. Prenotazione: via whatsapp al 3491442680 o email a info@olide.it

Biella – Festival Biveg, Palazzo Boglietti 10:00

Costa Volpino – Cinema Iride 20:30 Prenota

Torino – Cineteatro Baretti 16:00 Prenota

Monterotondo – Cinema Mancini 21:40 Prenota

Milano – Cinema Arcobaleno 21:30 Prenota

Praia a Mare – Multisala Loren 19:15 Prenota

Novara – Associazione Intothelight, 16:00. Prenotarsi scrivendo a lacartoleriadianna@gmail.com

Milano – Teatro Franco Parenti 11:00 Prenota

Monza – La Pentola Vegana 18:00. Prenotazioni scrivere a pentolavegana@gmail.com

Nemi – Le Erbe della Luna. 18:00. Aperitivo e proiezione. Prenotazione

Oria – Associazione Futura 19:00 Prenotazione telefonica al 3289557819

Roma – Cinema Madison 15:55 — 17:45— 19:30 — 21:35 Prenota

Torre del Greco – Multisala Corallo 18:30 Prenota

Firenze – Cinema il Portico 20:45 Prenota

Sondrio – Cinema Excelsior 21:30 Prenota

Recanati – Sala Gigli 19:00 Prenota

Milano – Cinema Ducale 21:30 Prenota

Pisa – Cineclub Arsenale 18:30— 20:30 Prenota

Amelia – Sala Convegni Flavio Boccarini 18:00

Potenza – Cineteatro Due Torri

Firenzuola – Sala Don Otello Puccetti 17:00 Prenota

Lunedì 15 aprile

Potenza Cineteatro Due Torri

Costa Volpino – Cinema Iride 20:30 Prenota

Settimo Vittone – Sala Del Consiglio Comunale

Cattolica – Salone Snaporaz 21:15 Prenota

Grosseto – Multisala Aurelia 21:00 Prenota

Praia a Mare Multisala Loren 19:15 Prenota

Mestre – Cinema Candiani 16:45 — 19:20 Prenota

Monterotondo – Cinema Mancini 15:00 Prenota

Cavriago – Cinema Novecento 21:00 Prenota

Roma – Cinema Lux 16:00— 18:00 — 20:00— 22:00 Prenota

Vittorio Veneto – Cinema Verdi 16:45 — 19:20 Prenota

Livorno – Cinema la Gran Guardia 18:15 Prenota

Torre del Greco – Multisala Corallo 18:30 Prenota

Pisa – Cineclub Arsenale 18:30— 20:30 Prenota

Roma – Cinema Madison 15:55 — 17:45— 19:30 — 21:35 Prenota

Fano – Cinema Politeama 21:30

Milano – Cinema Ducale, proiezione con biglietto ridotto per gli associati di “Osservatorio Diritti” 19:30 Presente in sala Giulia Innocenzi

Milano – Cinema Beltrade 21:30 Presenti in sala Giulia Innocenzi e Pablo Trincia Prenota

Firenze – Ostello Bello 20:30

Milano – Cinema Arcobaleno 21:30 Prenota

Tricase – Cinema Paradiso 19:15 Prenota

Sesto Fiorentino – Multisala Grotta 19:15 Prenota

Roma – Cinema Odeon 16:00— 18:00 — 20:00— 22:00 Prenota

Napoli – Cinema Modernissimo 19:15— 21:30 Prenota

Lucca – Sala ex Armeria Ducale, Palazzo Ducale, cortile Carrara piazza Napoleone.

Altre proiezioni sono consultabili sul sito ufficiale di Food for profit. Per finanziare le trasferte e le campagne di comunicazione alleghiamo QUI il link alla raccolta fondi lanciata da Giulia Innocenzi.

Fonte: Food for profit

