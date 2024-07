Turisti calpestano la fioritura nel deserto di Atacama (per un pugno di like)

La fioritura del deserto di Atacama è meravigliosa, ma troppi turisti rischiano di danneggiarla calpestandone i fiori per fare foto e video da pubblicare sui social

Nel deserto di Atacama la fioritura precoce, un fenomeno naturale spettacolare, è stata nuovamente danneggiata da comportamenti irresponsabili. Recentemente le immagini di una donna con in mano un telefono che calpesta i fiori sono diventate virali, suscitando indignazione in tutto il Paese.

La donna, rimproverata dai presenti, ha risposto con arroganza, affermando di non preoccuparsi dei danni causati senza pensare che non solo stava rompendo dei fiori, ma stava anche togliendo il potenziale riproduttivo dello sforzo fatto dalla pianta. Questo atteggiamento ha generato una forte ondata di critiche sui social media. Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi simili.

Numerosi sono i casi di persone che, a piedi, in veicoli e persino in piccoli aerei, invadono il deserto, danneggiando gravemente l’ecosistema. Nonostante le campagne di sensibilizzazione per proteggere questi spazi, tali comportamenti irresponsabili continuano a verificarsi.

@carabinerosenterreno 🛑🚨🫂 Las flores del desierto no se pisan Esta mujer hizo caso omiso de todas las advertencias del guía y las personas que la acompañaban en al vieje y piso deliberadamente las flores del desierto florido. Universidad de Antofagasta sostuvo que “si nosotros rompemos una flor, no estamos rompiendo solamente una flor, sino que le estamos quitando el potencial reproductivo que tiene esa esfuerzo que hizo ese vegetal”. “El desierto florido es una respuesta del mundo vegetal viviente a las condiciones a nivel desierto (…) como es impredecible, lo único que privilegia el sistema viviente es la reproducción para poder perpetuarse en estos ambientes tan difíciles”, explicó. ♬ Stupid Girl – Garbage

È fondamentale che i visitatori comprendano l’importanza di preservare questo fragile ecosistema

Il fenomeno del “Deserto Fiorito” si verifica nel deserto di Atacama, uno dei luoghi più aridi del mondo, dove, in particolari condizioni climatiche, la pioggia sporadica permette la germinazione di una varietà di fiori. Questo evento naturale è di straordinaria bellezza e attira numerosi visitatori ogni anno. Tuttavia la delicatezza di questo ecosistema richiede un comportamento rispettoso e consapevole da parte di tutti.

Non è poi finita qui. Un nuovo video, inviato dagli ascoltatori di Radio Nostálgica, mostra un’altra donna che calpesta i fiori mentre usa il cellulare. Questo video, registrato durante il fine settimana, ha causato ulteriore indignazione e riprovazione. Le autorità locali e gli ambientalisti hanno fatto appello alla popolazione affinché rispetti la flora del deserto, utilizzando solo i passaggi autorizzati e evitando di danneggiare l’ambiente.

La distruzione della flora del deserto di Atacama non solo compromette la bellezza naturale del luogo, ma ha anche gravi conseguenze sulla biodiversità. César Araya, direttore municipale dell’Ambiente, ha dichiarato che chi viene sorpreso a violare le normative può essere multato con sanzioni che vanno dai 3 ai 5 UTM (equivalenti a circa 195.000 – 325.000 dollari cileni). Questi casi però non sono stati segnalati formalmente, nonostante i danni significativi che gli esperti avvertono possano causare.

Fonte: NOSTALGICA CL

