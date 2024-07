Quest’anno la fioritura del Deserto di Atacama è iniziata con oltre un mese di anticipo (ecco perché)

Il “deserto fiorito” ad Atacama quest’anno è già fiorito, nonostante solitamente ciò avvenga a metà di agosto a causa delle piogge eccezionali di questo inverno

Il fenomeno del “deserto fiorito” nel Parco Nazionale del Deserto Fiorito, situato nella regione di Atacama, quest’anno ha sorpreso tutti con una fioritura precoce già a inizio luglio. Gyslaine Medely, geologa della Corporazione di Paleontologia e Storia Naturale, ha documentato questa meraviglia naturale con fotografie che mostrano fioriture insolite per questo periodo dell’anno.

Solitamente, infatti, sono attese verso la fine dell’estate, tra la metà di agosto e tutto il mese di settembre. Secondo gli esperti le piogge eccezionali di quest’inverno, con oltre 50 millimetri di pioggia in alcune aree, hanno creato le condizioni ideali per l’anticipazione del fenomeno.

Le principali fioriture si trovano nel poligono del Parco Nazionale del Deserto Fiorito. Tuttavia, l’area non dispone ancora di infrastrutture adeguate per ricevere i turisti, rendendo cruciale il comportamento responsabile dei visitatori. È importante evitare di entrare con veicoli nelle zone fiorite, non calpestare i fiori e rispettare sempre gli ecosistemi, portando via solo l’esperienza e le fotografie come souvenir.

Circa 200 specie possono germogliare

L’evento del deserto fiorito si verifica ogni anno. Quest’anno, la combinazione di piogge e temperature favorevoli ha permesso alle piante di germogliare in anticipo e potrebbe prolungarsi anche oltre per via delle condizioni meteo attuali. La durata dei fiori dipenderà dalle temperature e dall’umidità, con periodi nuvolosi che potrebbero allungare la fioritura anche fino a ottobre.

Le specie floreali che si possono ammirare includono Patas de Guanaco, Añañuca, Ajillo e Calandrina, tra gli altri, oltre agli arbusti perenni che germoglieranno con più foglie. Secondo la Corporación Nacional Forestal (Conaf), circa 200 specie possono germogliare in queste condizioni umide nel deserto di Atacama, soprattutto nella zona costiera.

Questo fenomeno naturale, che colora uno dei deserti più aridi del mondo, rappresenta non solo uno spettacolo visivo, ma anche un importante indicatore delle variazioni climatiche e delle risorse idriche della regione. Fondamentale, come già detto, se ci si trova lì visitare questa meraviglia con rispetto, contribuendo alla conservazione di questo prezioso ecosistema.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: