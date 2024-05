Se proprio devi tagliare il prato, segui questi consigli (a partire dal tagliaerba) e salva gli impollinatori

Tagliare il prato può danneggiare la biodiversità che lo abita: ecco alcuni suggerimenti per salvare insetti, anfibi e piccoli animali che abitano il nostro giardino

Spesso sottovalutiamo azioni quotidiane come il taglio del prato. Questo invece può avere conseguenze negative sull’ecosistema locale, causando danni agli insetti, agli anfibi e agli altri piccoli animali che vi abitano. Tuttavia ci sono semplici tecniche che possiamo adottare per mitigare questi effetti e promuovere la biodiversità nel nostro giardino.

In primo luogo possiamo limitare l’area soggetta alla falciatura, lasciando alcune zone del prato intatte. Queste aree possono essere progettate come piccoli sentieri o zone vietate, creando angoli naturali intorno agli alberi o alle aiuole. In questo modo le piante fiorite avranno il tempo di completare il loro ciclo vitale, fornendo cibo agli impollinatori e mantenendo una varietà di habitat per gli animali.

Evitare il taglio rasoterra e tagliare dal centro verso l’esterno

Allo stesso tempo possiamo aumentare il livello della lama del tosaerba a circa 10 centimetri. Questo aiuta a evitare il taglio troppo rasoterra che potrebbe danneggiare il terreno e ridurre l’habitat per gli animali. Mantenere il prato più lungo aiuta anche a trattenere l’umidità, riducendo la necessità di irrigazione e proteggendo gli animali che vivono nel terreno.

Infine è importante adottare una strategia di taglio che permetta agli animali di fuggire durante il processo. Tagliare dal centro verso l’esterno anziché viceversa permette agli animali di trovare una via di fuga e riduce il rischio di intrappolamento durante il taglio.

Seguendo queste tecniche, il nostro giardino può diventare un’oasi di biodiversità, fiorire per tutta l’estate e fornire un habitat vitale per gli animali locali. Per questo motivo è importante condividere queste pratiche con gli amici e con il vicinato e incoraggiare la conservazione della natura anche nei parchi pubblici. Ognuno di noi anche attraverso questi gesti semplici può fare la differenza nel promuovere un ambiente più sano e sostenibile per tutte le forme di vita che condividono il nostro pianeta.

