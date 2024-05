Centinaia di paperelle di plastica saranno rilasciate in un fiume per una gara (disastro ambientale in arrivo)

Dal 2018 ogni anno centinaia di paperelle di plastica vengono rilasciate nel fiume Gapeau per una gara, dando vita ad un enorme inquinamento ambientale senza fine

La decisione del Rotary Club di Solliès-Pont di organizzare la gara annuale di paperelle di plastica nel fiume Gapeau ha suscitato polemiche e preoccupazioni tra le associazioni ambientaliste e i residenti della zona. Questo evento, noto come “Duck Race” e organizzato ogni anno dal 2018, coinvolge centinaia di paperelle di plastica gialla che vengono rilasciate nel fiume, ciascuna contrassegnata da un numero corrispondente al suo proprietario.

Tutto ciò ovviamente non può che impattare negativamente sull’ambiente. L’associazione Explore & Preserve di Hyères ha sollevato il problema dell’inquinamento da plastica causato dalle papere disperse nel fiume Gapeau, il cui corso d’acqua si estende fino al porto di Hyères.

Questa preoccupazione è condivisa da molte persone che temono che questi oggetti di plastica possano andare persi nell’ambiente naturale, contribuendo all’inquinamento dei corsi d’acqua e dei mari. Anne Settimelli, direttrice dell’associazione Explore & Preserve, ha sottolineato che, nonostante i premi in palio e il divertimento dell’evento, la pratica della Duck Race rappresenta un cattivo esempio, soprattutto per i bambini.

Il Rotary Club non ha intenzione di annullare l’evento

Considerando l’impatto negativo dell’inquinamento da plastica sulla salute dell’ambiente marino e sulla biodiversità, organizzare eventi che promuovono l’uso di materiali non biodegradabili come la plastica potrebbe avere conseguenze dannose e controproducenti per la sensibilizzazione ambientale e la protezione degli ecosistemi.

L’associazione Explore & Preserve ha pertanto chiesto agli organizzatori della gara di annullare l’evento o di trovare un’alternativa che non comporti l’inquinamento da plastica. Tuttavia, fino ad ora, il Rotary Club non ha risposto a queste richieste.

Ancora una volta, dunque, rischiamo di trovarci di fronte all’ennesimo disastro ambientale, cosa che mette nuovamente in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza e responsabilità ambientale nelle attività ricreative e di intrattenimento.

Seppur questi eventi possano a prima vista sembrare divertenti e coinvolgenti, è essenziale considerare l’impatto che possono avere sull’ambiente e sulla salute degli ecosistemi. Di contro sostenere iniziative che promuovono la sostenibilità e la protezione ambientale è fondamentale per garantire un futuro sano e prospero per le generazioni future.

#touchepasmonGapeauCes courses de canards incitent les gens à jeter dans les fleuves et les cours d'eau des…

