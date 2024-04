Dopo il freddo, ondata di caldo africano in arrivo: ecco quando (e quanto durerà)

Una nuova ondata di calore sul nostro Paese porterà bel tempo e un ennesimo aumento delle temperature - ma non durerà a lungo

Il mese di aprile che si avvia alla conclusione è stato una vera e propria roulette dal punto di vista meteorologico.

Nella prima parte del mese si è registrata un’ondata di caldo anomalo dovuta all’arrivo di un anticiclone africano, con aumenti significativi delle temperature e picchi di 5-8 gradi sopra le medie stagionali.

Dopo la quindicina del mese è tornato il freddo in tutto lo stivale con gelate, precipitazioni e anche nevicate a bassa quota e si è assistita ad una drastica diminuzione delle temperature fino a 25 gradi in meno rispetto ai giorni precedenti.

Questi sbalzi termici hanno avuto conseguenze soprattutto sulle coltivazioni poiché le gemme che erano spuntate con il caldo di inizio mese si sono quasi tutte bruciate.

Ora, la nostra penisola si appresta ad un altro ribaltone meteo: una nuova ondata di caldo africano è in arrivo e porterà le temperature su valori ben oltre la media per il periodo.

Il meteo che ci attende

Come riportato dal sito iLMeteo, questa situazione è dovuta a una variabilità climatica estrema, con flussi meridiani Nord-Sud molto accentuati che causano oscillazioni termiche significative.

Nei prossimi giorni, un vortice ciclonico di origine atlantica si avvicinerà al Mediterraneo, richiamando con sé calde correnti dal Nord Africa.

Si formerà un anticiclone subtropicale che porterà stabilità e un aumento delle temperature, con picchi vicini ai 30°C al Sud e nelle Isole, e valori intorno ai 28-29°C al Centro. Al Nord, le massime si attesteranno sui 24-25°C.

Ci si attende, quindi, un sensibile aumento delle temperature per il weekend e per l’inizio della prossima settimana: le giornate più calde saranno domenica 28, lunedì 29 e martedì 30 aprile.

Ma non affrettiamoci a riporre in armadio cappotti e sciarpe (come molti avevano già fatto in occasione dell’ondata di caldo di inizio mese): questo aumento delle temperature non dovrebbe durare a lungo.

Già da martedì pomeriggio, l’incalzare del vortice ciclonico provocherà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con instabilità e un calo delle temperature, soprattutto al Nord e al Centro; al Sud, invece, il tempo dovrebbe rimanere asciutto e soleggiato, con temperature più stabili.

Le previsioni per il 1° maggio indicano un ritorno all’instabilità al Nord e al Centro, con possibili piogge e temporali, mentre al Sud il tempo dovrebbe rimanere più stabile e soleggiato.

