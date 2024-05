Caldo record in India con scuole chiuse: toccati i 47,8° (la temperatura più alta mai registrata qui)

L’India è alle prese con il caldo estremo che si sta abbattendo su Nuova Delhi e le regioni circostanti con temperature che superano i 47°

In India una forte ondata di calore ha colpito la capitale, Nuova Delhi, e le regioni circostanti, portando le temperature a superare i 47 gradi Celsius. Questa condizione estrema sta mettendo a dura prova la popolazione, tanto che le autorità hanno emesso un allarme rosso invitando i cittadini a prestare massima cautela.

La stazione meteorologica di Najafgarh ha registrato la temperatura record di 47,8 gradi, la più alta mai registrata in India, mentre ad Agra il termometro ha segnato 47,7 gradi. Le autorità meteorologiche hanno avvertito che l’ondata di calore potrebbe persistere per i prossimi giorni, con temperature che continueranno a essere estremamente elevate nelle pianure nord-occidentali dell’India, compresi gli stati di Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Haryana e Chandigarh. Si prevede che il caldo continuerà a colpire anche il Madhya Pradesh e il Gujarat.

Questa ondata di calore coincide con le elezioni generali in India, che si sono svolte dal 19 aprile e termineranno il 1° giugno. Le elevate temperature minacciano di ridurre l’affluenza alle urne, soprattutto nelle aree densamente popolate.

La Commissione Elettorale ha istituito una task force per gestire l’impatto del caldo e dell’umidità durante le elezioni. A Nuova Delhi, dove si voterà sabato prossimo, si prevede che la temperatura raggiungerà nuovamente i 47 gradi, rendendo difficile la partecipazione al voto.

Scuole chiuse anticipatamente in molti stati

A fare le spese del caldo record sono state anche le scuole di Delhi che sono state chiuse anticipatamente per le vacanze estive, una misura che è stata presa successivamente anche negli stati confinanti di Haryana, Madhya Pradesh, Punjab e Rajasthan.

Nel frattempo, mentre il nord del paese è soffocato dal caldo torrido, gli stati meridionali come Tamil Nadu e Kerala sono stati colpiti da violente piogge che hanno causato allagamenti e inondazioni. Questo contrasto tra estremi meteorologici mette in evidenza la vulnerabilità dell’India ai cambiamenti climatici.

Gli eventi meteorologici estremi, come le ondate di calore, hanno un impatto diretto sulla salute della popolazione. Secondo uno studio del 2021, oltre 17.000 persone sono morte negli ultimi 50 anni in India a causa delle temperature estreme. Questa situazione critica evidenzia la necessità di adottare misure urgenti per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici e proteggere la salute pubblica.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: