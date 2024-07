“Arriva il sole”: gli innovativi cartelloni pubblicitari di IKEA reindirizzano la luce solare verso i punti ombreggiati delle città

Un cartellone pubblicitario controllato dal GPS per riflettere la luce solare nelle aree ombreggiate: l’idea di Ikea

Ikea, in collaborazione con l’agenzia creativa Åkestam Holst con Havells e Ocean Outdoor, ha lanciato una campagna innovativa chiamata “Here Comes the Sun” per illuminare letteralmente le giornate degli abitanti di Stoccolma.

Questa campagna out-of-home (OOH) utilizza un cartellone pubblicitario controllato dal GPS per riflettere la luce solare nelle aree ombreggiate, aiutando i frequentatori dei caffè a godersi il sole anche nelle giornate fredde e nuvolose.

La chiave di questa installazione è lo specchio Nissedal di Ikea, che si inclina automaticamente in base alla posizione del sole durante il giorno. Rickard Beskow, copywriter di Åkestam Holst, ha spiegato che l’idea di utilizzare uno specchio per riflettere la luce solare nelle aree ombreggiate è nata dalla consapevolezza di quanto siano affollate le aree salotto all’aperto durante le rare giornate di sole a Stoccolma.

Ikea vuole espandere il progetto in altre città norvegesi

Jonas Westberg, responsabile della comunicazione marketing di Ikea Svezia, ha dichiarato che è triste vedere i mobili da esterno vuoti e inutilizzati all’ombra. Con questa iniziativa, Ikea si propone di offrire più posti al sole, migliorando l’utilizzo dei suoi mobili da esterno e offrendo un’esperienza più confortevole ai clienti.

L’installazione di Stoccolma è solo l’inizio. Ikea spera di espandere il progetto e portare questa innovazione in altre città svedesi, massimizzando l’uso della luce naturale anche nei mesi più freddi. Insomma, l’idea è quella di sfruttare al meglio la luce del sole, anche quella più fugace.

Un video promozionale di 45 secondi mostra come il cartellone pubblicitario, controllato da un motore GPS, regola in tempo reale lo specchio per riflettere la luce sui sedili dei caffè all’aperto che altrimenti sarebbero rimasti in ombra.

L’iniziativa “Here Comes the Sun” non è solo un esempio di marketing creativo, ma anche una soluzione pratica che offre soluzioni semplici e intelligenti per migliorare la vita quotidiana delle persone e non per niente è diventata virale.

