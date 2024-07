Etna e Stromboli in eruzione, c’è un collegamento?

Etna e Stromboli show: i due vulcani siciliani hanno dato spettacolo nei giorni scorsi fino ad arrivare all’allerta rossa per il secondo e la richiesta dello stato di emergenza nazionale avanzato dal Presidente della Regione Sicilia. Le due eruzioni sono avvenute praticamente contemporaneamente, ma i vulcani, come spiega l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) non sono collegati

4 luglio Stromboli e 5 luglio Etna: i due vulcani siciliani hanno dato spettacolo nei giorni scorsi fino ad arrivare all’allerta rossa per il secondo e la richiesta dello stato di emergenza nazionale avanzato dal Presidente della Regione Sicilia. Ma nonostante le eruzioni quasi contemporanee, i due sistemi, come spiega l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) non sono collegati.

Leggi anche: A Stromboli scatta l’allerta rossa per l’eruzione del vulcano: che succede ora?

Una vera giornata di fuoco in Sicilia: mentre l’Etna meravigliava con una spettacolare eruzione, si è intensificata anche l’attività vulcanica di Stromboli.

Leggi anche: L’Etna torna alla carica con un’eruzione mozzafiato: disagi all’aeroporto di Catania (a causa della cenere vulcanica)

I due vulcani sono quindi in attività in contemporanea, e hanno alcune caratteristiche in comune. Come è noto, infatti, sono tra i vulcani più attivi al mondo contraddistinti da una attività continua spesso intensa. Inoltre questa, in entrambi i casi, si manifesta con modeste esplosioni ad intervalli che possono andare dai pochi secondi a qualche decina di minuti con lancio di brandelli di lava incandescente.

Ma l’attività dell’Etna è molto più intensa e voluminosa di quella dello Stromboli.

Pensiamo a esplosioni particolarmente forti (parossismi) con ricaduta di materiale nell’Isola e fino al mare – spiega Boris Behncke, vulcanologo dell’INGV – Stromboli questo tipo di evento è accaduto l’ultima volta nell’estate del 2019, mentre l’Etna ultimamente produce questi eventi quasi ogni giorno. Inoltre questo vulcano ha una varietà di stili eruttivi più ampia

Le attività dei due vulcani sono correlate?

No, le attività non sono correlate. Anche se i due vulcani nascono dallo stesso ambiente geodinamico, ossia dalla collisione fra due placche della litosfera, quella africana e quella euroasiatica, ci sono tante differenze

L’esperto precisa, infatti, che la placca africana si spinge sotto quella euroasiatica ed è con questo sistema che si è formato lo Stromboli, mentre l’Etna invece nasce per un fenomeno diverso, probabilmente di una piccola stiratura della crosta terrestre che permette una decompressione del mantello e quindi la formazione di magma.

Anche rispetto al magma ci sono delle notevoli differenze: l’Etna “pesca” il suo magma da 30 km di profondità mente lo Stromboli da 200 km. Questa caratteristica fa sì che sia escluso un collegamento tra i due sistemi

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: INGV

Leggi anche: