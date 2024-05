La turbina eolica “domestica” e omnidirezionale che resiste a venti superiori a 210 km/h

Le innovative turbine eoliche verticali di IceWind, progettate per condizioni estreme, offrono una soluzione ecologica ed efficiente per l'alimentazione energetica di abitazioni e impianti industriali

Come i pannelli solari, le turbine eoliche rappresentano un’eccellente alternativa per generare energia pulita sia in ambito residenziale sia industriale. Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) ha stimato che le emissioni di CO2 associate all’energia eolica terrestre ammontano a circa 11 grammi per kilowattora, un valore inferiore rispetto ai 12 gCO2eq/kWh dell’energia nucleare. Nonostante queste turbine non garantiscano una produzione energetica costante, a causa della variabilità delle condizioni del vento, presentano comunque un bilancio complessivamente positivo. Tuttavia, è importante sottolineare che possono essere soggette a danneggiamenti durante venti particolarmente forti. Al fine di massimizzare l’efficienza di queste strutture, l’azienda islandese IceWind ha sviluppato un modello di turbina eolica omnidirezionale, resistente anche alle più severe condizioni meteorologiche.

A differenza delle turbine eoliche tradizionali, che possiedono un asse orizzontale e pale simili a quelle degli aerei, il modello proposto si caratterizza per il suo asse verticale. Questa scelta innovativa permette di catturare l’energia del vento proveniente da qualsiasi direzione, incrementando così la produzione di energia elettrica in maniera più uniforme e indipendente dall’orientamento del vento: sono progettate per funzionare in modo ottimale anche in condizioni di vento lieve e in ambienti particolarmente avversi.

Resistenza e potenza in condizioni estreme

La turbina eolica di IceWind è dotata di sei pale, tre delle quali interne e tre esterne. Le pale interne sono capaci di attivare il meccanismo di generazione energetica già con venti che soffiano a una velocità di circa 7,2 km/h, mentre quelle esterne sono state progettate per operare efficacemente anche con venti che superano i 210 km/h. Questa caratteristica rende il dispositivo particolarmente adatto per le aree remote del nord estremo, dove le condizioni climatiche sono tra le più impegnative.

Inoltre, il design unico, la robustezza di questa turbina e la sua adattabilità la rendono ideale per le piccole abitazioni, come i cottage rurali non collegati alla rete elettrica (off-grid). La sua struttura omnidirezionale le permette di catturare l’energia del vento da qualsiasi direzione, facilitando così la generazione di elettricità in maniera continua e affidabile.

Questa turbina è progettata per essere estremamente facile da installare, grazie al suo design che non richiede un orientamento specifico per l’efficienza. Con una capacità di 600 W, può fornire una quantità significativa dell’energia necessaria a una piccola casa, coprendo parte del fabbisogno energetico quotidiano. Inoltre, secondo le indicazioni fornite dal produttore, la turbina richiede minimi interventi di manutenzione e assicura una lunga durata di quasi 20 anni, garantendo un investimento duraturo e di qualità per gli utenti.

Fonte: Icewind

