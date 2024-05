Fotovoltaico, Lenovo 100% rinnovabile: installati più di 5mila pannelli solari sui tetti dei suoi stabilimenti

Lenovo sta trasformando la produzione in Europa con un nuovo impianto solare a Budapest, promuovendo soluzioni sostenibili e innovative nel campo dell'High Performance Computing

In Ungheria, un tradizionale stabilimento tecnologico è stato trasformato in un baluardo di sostenibilità grazie a un imponente impianto solare. L’azienda tecnologica Lenovo ha annunciato l’espansione della sua capacità produttiva verde con l’installazione di 5.072 pannelli solari su due edifici presso il proprio stabilimento di Budapest.

L’espansione dell’impianto di Budapest non solo aumenta la capacità produttiva di energia pulita a 3 MW ma stabilisce anche un nuovo standard per le operazioni ecologiche nel settore. Questa energia è sufficiente per far viaggiare un’auto elettrica per oltre 17.000 km, evidenziando l’efficacia delle energie rinnovabili in applicazioni industriali di grande scala. Questa iniziativa è parte di un più ampio sforzo per ridurre le emissioni di Scope 2, con progetti analoghi previsti in altre località globali come Brasile, Messico e Cina.

Il Global Innovation Centre, situato all’interno del sito, utilizza energia solare al 100% per i suoi test di High Performance Computing (HPC), rappresentando un esempio di come le tecnologie avanzate possano essere sostenibili. Questo centro è una pietra miliare nella ricerca tecnologica: offre soluzioni come il sistema di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune™ che minimizza il consumo energetico e l’impronta ecologica delle attività di computing.

Impatto circolare e servizi sostenibili

Il sito include anche il Value Recovery Service, che promuove un approccio circolare ricondizionando e certificando dispositivi per ridurre i rifiuti elettronici. L’acquisto di crediti di carbonio tramite il Climate Action Project è un altro esempio di come l’industria tecnologica può contribuire attivamente alla riduzione delle emissioni di CO2.

Il sito di Budapest è inoltre dotato di processi produttivi che riducono l’impatto ambientale, come la saldatura a bassa temperatura, il riutilizzo del calore e servizi come un bus navetta gratuito per ridurre l’impatto dei pendolari. Questo impianto non solo supporta gli obiettivi di sostenibilità di Lenovo, ma anche eleva il suo ruolo nel fornire tecnologie sostenibili a livello europeo, dimostrando come l’innovazione possa andare di pari passo con la responsabilità ambientale.

Fonte: Lenovo

