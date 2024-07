Cinque Vele: questi sono i laghi più belli e sostenibili (c’è anche il tuo preferito?)

Legambiente e Touring Club Italiano hanno premiato con le Cinque Vele i laghi più sostenibili: in cima svetta su tutti il Trentino-Alto Adige

Anche quest’anno Legambiente e Touring Club Italiano hanno assegnato le celebri Cinque Vele alle località di mare e lacustri più belle e virtuose d’Italia. Questo riconoscimento, ormai simbolo di garanzia di bellezza e rispetto ambientale, è il frutto dell’analisi approfondita delle due associazioni.

Per quanto riguarda le località lacustri, il Trentino-Alto Adige ha ottenuto risultati eccellenti, con Molveno e Appiano sulla Strada del Vino in cima alla classifica. Anche Massa Marittima, in Toscana, sul Lago dell’Accesa è stata premiata con il terzo posto. Seguono Sospirolo (Bl) sul lago del Mis e Avigliana sul lago omonimo in Piemonte. Scanno (Aq) sul lago omonimo si conferma a Cinque Vele per il secondo anno consecutivo.

Il Trentino-Alto Adige si conferma la regione con il maggior numero di località premiate, seguito da Piemonte e Lombardia. Questo riconoscimento premia gli sforzi delle amministrazioni locali per mantenere e valorizzare il loro patrimonio naturale, offrendo al contempo un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

I parametri per l’assegnazione delle Vele

Le Vele di Legambiente rappresentano un incoraggiamento a continuare su questa strada, promuovendo una cultura di rispetto e cura per il nostro pianeta. La valutazione delle località si basa su diversi parametri: uso del suolo, degrado del paesaggio, biodiversità, attività turistiche, stato delle aree costiere, mobilità, acqua e depurazione, energia, rifiuti, iniziative per la sostenibilità, sicurezza alimentare e produzioni tipiche di qualità.

Le Vele di Legambiente non si limitano a premiare l’aspetto estetico delle località, ma riconoscono gli sforzi compiuti per la tutela dell’ambiente. Viene valutato un insieme di attenzioni e iniziative mirate a contrastare l’inquinamento locale e a sensibilizzare residenti e turisti sull’importanza della sostenibilità ambientale. Legambiente e Touring Club premiano quei territori che hanno saputo mantenere un equilibrio tra uomo e natura, dimostrando una lungimiranza necessaria per affrontare la crisi climatica in atto.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma e quest’anno ha sottolineato ancora una volta l’importanza di strategie adattive al cambiamento climatico, mettendo in risalto la necessità di proteggere vari ecosistemi. Le località premiate con le Cinque Vele rappresentano mete sicure per chi cerca un contatto autentico con la natura, garantendo un’esperienza di turismo sostenibile.

Fonte: Legambiente

