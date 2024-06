Cinque Vele 2024: la classifica del mare più bello e sostenibile (e quest’anno ci sono anche i comuni amici delle tartarughe)

Sono 21 comuni marini e 10 località lacustri che si sono meritati le Cinque Vele per le acque limpide e la sostenibilità

Legambiente e Touring Club hanno esaminato 432 località che sono state inserite nella guida “Il Mare più bello 2024”. Hanno valutato le caratteristiche ambientali e la qualità dell’ospitalità, analizzando i seguenti parametri: uso del suolo, degrado del paesaggio, biodiversità, attività turistiche; stato delle aree costiere; mobilità; acqua e depurazione; energia; rifiuti; iniziative per la sostenibilità; sicurezza alimentare e produzioni tipiche di qualità; mare, spiagge e oltre; struttura sociale e sanitaria.

Di queste, 21 comuni turistici marini e 10 località lacustri hanno ottenuto le Cinque Vele grazie alle loro acque limpide, agli splendidi paesaggi nonché alla sostenibilità e alla protezione della biodiversità. Regina incontrastata è stata la cilentana Pollica (Sa), seguita da Nardò (Le), nel Salento, e Baunei (Nu) sulla costa orientale sarda.

Quarto posto per la località Domus De Maria sul Litorale di Chia, sempre in Sardegna e quinta posizione per Castiglione della Pescaia, nel comprensorio della Maremma Toscana. Sul podio delle Cinque Vele dei laghi, invece, il comune di Molveno (Tn), Appiano (Bz) sul lago di Monticolo e Massa Marittima (Gr) sul lago dell’Accesa. Al quarto posto abbiano Sospirolo (Belluno), sul lago del Mis, in Veneto, e al quinto Avigliana, sul lago omonimo in Piemonte.

Premiati anche 33 comuni amici delle tartarughe marine

La competizione fra le regioni è vinta con distacco dalla Sardegna con sette località marine a Cinque Vele: Baunei (Nuoro), Domus de Maria (Sud Sardegna), Cabras (Oristano), Santa Teresa di Gallura (Sassari, nella foto, ndr), San Teodoro (Sassari) Posada (Nuoro), Bosa (Oristano).

Secondo gradino del podio per la Toscana che, oltre a Castiglione della Pescaia (Grosseto), vede i comuni di Capraia Isola (Livorno), Isola del Giglio (Grosseto), Capalbio (Grosseto) e Marina di Grosseto (Grosseto).

Terza è la Campania, con 4 comuni tutti nel Cilento salernitano. Oltre alla prima classificata Pollica abbiamo San Giovanni a Piro, Castellabate e San Mauro Cilento. Per quanto riguarda la classifica per le località lacustri vince il Trentino Alto Adige con 4 comuni fra i primi 12 classificati, seguito a pari merito da Piemonte e Lombardia.

Quest’anno per le Cinque Vele c’è una novità: sono stati premiati anche 33 comuni amici delle tartarughe marine, segnalati con l’apposito simbolo “la tartaruga”. Parliamo di amministrazioni che, attraverso un apposito protocollo d’intesa, si sono impegnate a adottare una serie di misure per rendere le spiagge accoglienti per le tartarughe che depongono le uova.

