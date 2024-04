Cosa sappiamo del Canal Grande di Venezia che oggi è stato colorato di verde e rosso

Oggi pomeriggio il Canal Grande di Venezia si è improvvisamente colorato di verde e rosso. Si tratta di un gesto dimostrativo ambientalista legato all'apertura imminente della Biennale d'Arte?

Oggi pomeriggio, un insolito spettacolo ha attirato l’attenzione degli abitanti e dei tanti turisti che stavano visitando Venezia. Improvvisamente, il Canal Grande ha cambiato colore e si è tinto di verde e rosso. Ma cosa è accaduto?

La trasformazione, come potete immaginare, non ha nulla di naturale e ha subito destato una certa preoccupazione tra i presenti.

Secondo le prime ipotesi, dietro questo gesto potrebbe esserci un’azione dimostrativa del movimento ambientalista internazionale “Extinction Rebellion”, noto per le sue proteste pacifiche volte a sensibilizzare sull’urgenza di affrontare la crisi climatica.

Del resto il gruppo non è nuovo ad azioni simili, forse ricorderete che nel 2023 gli attivisti avevano colorati diversi fiumi, dalle acque del Tevere a quelle dello stesso Canal Grande di Venezia, passando per i Navigli e per il Po a Torino, come forma di protesta, durante la Giornata Mondiale per la Giustizia Climatica.

Tuttavia, il gesto di oggi non sembra essere stato organizzato dai membri dei gruppi locali, ma piuttosto da individui estranei alla comunità veneziana.

La polizia è prontamente intervenuta e ha bloccato due turisti francesi, sospettati di essere coinvolti nell’azione dimostrativa. È interessante notare che il gesto potrebbe essere correlato all’attenzione mediatica attorno alla Biennale d’Arte, che inizierà proprio domani.

In questo caso, quindi, sarebbe appunto un tentativo di attirare l’attenzione sulle tematiche ambientali nel contesto di uno degli eventi artistici più importanti al mondo.

Resta da chiarire se il colorante versato nel Canal Grande sia innocuo o possa rappresentare un rischio per l’ambiente. Al momento, si sa solo che probabilmente è stato versato in acqua da un vaporetto della linea 1, proveniente dalla fermata del Giglio e diretto verso l’Accademia, proprio nel punto in cui è avvenuto il blocco da parte delle forze dell’ordine.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: