Carta ricavata dalle foglie cadute: questa startup è tra i finalisti del Premio Giovani Inventori

Basta abbattere alberi grazie a Releaf Paper, che trasforma le foglie cadute in carta. È tra i finalisti del Premio Giovani Inventori all’European Inventor Award

Immagina un mondo dove stampare libri non richiede l’abbattimento di alberi. Questo sogno potrebbe diventare realtà grazie a Releaf Paper, un’iniziativa innovativa che trasforma le foglie cadute in carta. Questa tecnologia è una delle finaliste del Premio Giovani Inventori all’European Inventor Award di quest’anno di cui sapremo il vincitore il prossimo 9 luglio.

L’ideatore di questa soluzione rivoluzionaria è Valentyn Frechka, un giovane inventore ucraino di cui vi avevamo già parlato. La sua startup, Releaf Paper France SAS, utilizza foglie raccolte da aree urbane per produrre carta sostenibile. Le foglie, che normalmente verrebbero bruciate o compostate, vengono trasformate in cellulosa attraverso un processo chimico delicato, evitando così emissioni di CO2 e riducendo gli sprechi.

Il processo sviluppato da Frechka prevede la macinazione delle foglie, seguita da un trattamento chimico con idrossido di sodio, perossido di idrogeno e acido acetico. Questo permette di estrarre la cellulosa senza danneggiare la struttura delle foglie.

La polpa ottenuta viene poi miscelata con bio-riempitivi per creare vari prodotti di carta, come sacchetti e cartone. Questa tecnologia è altamente efficiente, producendo una tonnellata di cellulosa da 2,3 tonnellate di foglie cadute, risparmiando così 17 alberi rispetto ai metodi tradizionali.

Con l’invasione russa si è trasferito in Francia

La storia di Frechka è ispirante. Fin da giovane, ha mostrato un grande amore per la natura e un desiderio di innovare. A soli 16 anni, ha iniziato a lavorare su un progetto scolastico per riutilizzare le foglie cadute. Dopo aver partecipato alle Olimpiadi nazionali e aver fondato Releaf Paper nel 2020, la sua startup ha rapidamente guadagnato attenzione e clienti importanti.

L’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 ha costretto Frechka a trasferirsi in Francia, dove ha continuato a sviluppare la sua azienda. Con l’apertura di un impianto pilota prevista per il 2024 e piani per espandere la produzione in tutta Europa, Releaf Paper si prepara a rivoluzionare l’industria degli imballaggi sostenibili. Il mercato globale della carta kraft dovrebbe raggiungere i 16,95 miliardi di euro entro il 2030, e Releaf Paper è in prima linea in questa trasformazione.

Il contributo di Releaf Paper agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite è significativo. Riducendo la deforestazione, abbassando le emissioni di CO2 e utilizzando meno acqua rispetto alla produzione convenzionale di carta, l’azienda sostiene l’SDG 9 (Industria, Innovazione e Infrastrutture) e l’SDG 12 (Consumo e Produzione Responsabili).

