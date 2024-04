Perché sono state accese fiaccole e candele tra i vigneti della Francia?

Fiamme illuminano le notti in Francia. Sono fiaccole, candele e piccoli fuochi accesi tra i vigneti per contrastare le gelate primaverili. Le temperature registrate in diverse regioni francesi minacciano la produzione

Aprile è un mese “particolare” dal punto di vista delle condizioni climatiche. In Germania si borbotta April, April macht, was er will; in Francia si ricorre a soluzioni d’emergenza nei vitigni del Paese.

Fuochi, fiaccole e candele sono stati accesi tra i filari nei giorni scorsi. Più di 300 piccole postazioni hanno illuminato la notte nello regione Maine-et-Loire. Lo stesso è accaduto in Borgogna e altrove poiché anche in altri Paesi adottano queste misure.

Ma come mai? Per proteggere le piante di vite dalle gelate primaverili. Viticoltori e coltivatori temono molto gli sbalzi termici poiché le gelate notturne possono danneggiare pesantemente il raccolto e compromettere l’intera produzione, già in calo di suo.

Le temperature più calde registrate a metà mese hanno fatto germogliare le viti, ma il problema è ciò che viene dopo. Il germogliamento è infatti una fase importante e delicata per le piante perché se il clima sarà mite queste ultime cresceranno regolarmente e risulteranno inoltre più resistenti ai parassiti.

In caso di bruschi cali di temperature, i germogli potrebbero morire. Anche le radici vengono attaccate dal freddo. Per scongiurare questa possibilità, si “riscaldano” le viti nelle ore più fredde della notte.

Amazing and concerning scenes happening at night across the vineyards in France #fires #vineyard #vineyards #champagne… Posted by Champagne Fire Truck on Tuesday, April 13, 2021

In diversi territorio francesi, la colonnina di mercurio è scesa recentemente sotto lo 0. Ecco allora che ci si affida al fuoco per proteggere le viti quando il clima, elemento incontrollabile, non è favorevole.

Sono gli operatori a supervisionare incessantemente i vigneti. Si lavora tutta la notte per far alzare la temperatura di qualche grado. Ogni azienda adotta tecniche differenti. Si impostano allarmi, si sceglie un particolare tipo di illuminazione, ma l’obiettivo è il medesimo.

La pratica di accendere fuochi e candele non è sicuramente sostenibile e comporta rischi sia per l’ambiente che per il vigneto stesso. Si è pronti però a tutto pur di contenere i danni delle gelate negli ettari dell’appezzamento, nella speranza di intervenire per tempo.

