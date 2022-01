Dolore straziante per Tiziano Ferro, è morto il suo cane Jake

Tiziano Ferro piange il suo amatissimo cane Jake, adottato dal cantante che lo ha sottratto da una situazione difficile

E’ morto Jake, il cane che Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen chiamano amorevolmente anche Giaco e che avevano adottato, regalando all’animale una nuova meravigliosa vita, una vita che gli era stata prima negata. Un cane che aveva sul petto disegnati naturalmente due cuori, ma che in realtà, come scrive Tiziano sui social, di cuori ne aveva tre e tutti immensi.

Il cantante condivide tutto il suo lacerante dolore con i fan, raccontando quel legame così speciale, così puro e così autentico che aveva vissuto con il suo amatissimo cane.

Jake, a differenza della stragrande maggioranza dei cani delle star, aveva un passato difficile, fatto di sofferenza, maltrattamenti ed anni di canile ed il cantante, che è noto essere un grande amante degli animali e sostenitore delle battaglie animaliste, aveva deciso di adottare l’animale noncurante della sua età.

Un rapporto fatto di rispetto e di amore reciproco che porta con sé un potente messaggio. Un messaggio che ancora una volta dovrebbe far riflettere molto: ogni cane dona amore incondizionato, sempre. L’età e la razza sono solo fattori secondari, anzi nel secondo caso futili.

Ogni canile, ogni rifugio è pieno di code scodinzolanti, o di altri dolcissimi animali, che così come Jake, prima di Tiziano, non hanno ancora incontrato la persona della propria vita.

Come Tiziano Ferro ha fatto, quella persona potresti essere tu. Non comprare animali, adotta. Ma fallo responsabilmente perché un animale è un essere vivente ed è per sempre, così come Jake lo sarà per Tiziano.

