Trucchi e consigli per proteggere le zampe del cane da ghiaccio e neve

Quando le temperature si abbassano e arrivano il vero freddo e la neve dobbiamo imparare a proteggere i nostri cani. Esistono alcuni stratagemmi e rimedi naturali per riparare le zampe del cane dal freddo e dalla neve.

L’inverno può diventare un periodo difficile per i cani soprattutto quando fuori casa si incontrano neve e strade ghiacciate.

L’esposizione alla neve e al freddo può causare problemi alle zampe del cane, con tagli e fastidi. Non solo la neve ma anche il sale antigelo può causare qualche problema.

Ecco alcuni semplici accorgimenti per rendere più sicure le passeggiate invernali con il vostro cane.

Accorciare il pelo delle zampe

L’American Kennel Club suggerisce di accorciare il pelo delle zampe dando delle spuntatine frequenti per evitare che durante la passeggiata i cani raccolgano neve e ghiaccio. Il pelo deve comunque coprire bene le zampe ma sarebbe bene accorciarlo in modo che non vada a finire sotto i polpastrelli, soprattutto per i cani a pelo lungo.

Portare con sé un asciugamano

Durante le vostre passeggiate con il cane portate con voi un asciugamano in modo da poter rimuovere la neve dalle zampe più facilmente quando necessario.

Pulire bene le zampe

Pulite bene le zampe dei vostri cani con un panno quando tornate a casa per rimuovere eventuali tracce di neve, ghiaccio o sale antigelo.

Lavare le zampe con acqua calda

Un modo per facilitare la pulizia delle zampe dei cani al rientro della passeggiata è posizionare un catino con acqua calda subito dopo la porta d’entrata in modo da eseguire subito questa operazione che aiuta il cane non solo nella pulizia ma anche a riscaldarsi. Asciugate bene le zampe dei cani con un panno morbido.

Controllare bene le zampe

Non dimenticate l’importanza di controllare bene le zampe dei cani in ogni punto prima di uscire di casa e al ritorno perché a vostra insaputa potrebbero essere presenti dei tagli.

Passeggiate più brevi

Se sapete che il vostro cane non sopporta a lungo il freddo durante l’inverno fate delle passeggiate più brevi e scegliete le strade più pulite.

Attenzione al sale antigelo

Il sale antigelo può essere tossico per gli animali domestici. Pensate che ne possono rimanere delle tracce sulle zampe con il rischio che i cani lo ingeriscano leccandosi. Un motivo in più per lavare bene le zampe del cane dopo una passeggiata.

Applicare un unguento naturale

Prima di uscire per una passeggiata e al ritorno a casa, dopo aver pulito bene le zampe, potrete applicare un unguento naturale per ammorbidirle.

Come realizzare un unguento per proteggere le zampe del cane dal freddo

Con alcuni ingredienti naturali potrete preparare un unguento per proteggere le zampe del cane dal freddo. Per realizzarlo vi serviranno solo quattro semplici prodotti.

Ingredienti

2 cucchiai di olio d’oliva, di girasole o di mandorle dolci

2 cucchiai di olio di cocco

1 cucchiaio di burro di karitè

1 cucchiaino di cera d’api (o di cera vegetale)

Preparazione

Versate tutti gli ingredienti in un pentolino e scioglieteli a bagnomaria inserendolo in una pentola più grande dove avrete versato dell’acqua bollente.

Aspettate che tutti gli ingredienti si sciolgano bene e amalgamateli.

Versate con cautela gli ingredienti ancora liquidi in piccoli contenitori. Potrete recuperare le scatoline di metallo del balsamo per le labbra o delle caramelle, oppure i tubetti vuoti del burrocacao.

Lasciate raffreddare le preparazioni nei loro contenitori fino a quando si saranno solidificate.

Applicate l’unguento sulle zampe degli animali come trattamento preventivo o per ammorbidire sia i cuscinetti delle zampe che il naso quando sono secchi.

Questo unguento a base di ingredienti naturali è innocuo per gli animali.

Un unico inconveniente: alcuni cani potrebbero avere la tentazione di leccare l’unguento che avrete applicato sulle loro zampe, col rischio di rimuoverlo.

Marta Albè