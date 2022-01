L’innovativo collare intelligente che, come uno smartwatch, rileva la posizione, i passi e lo stato di salute del tuo cane

Un collare innovativo per rilevare lo stato di salute del proprio cane. Come per gli umani, anche per i cani esiste ora questo gadget smart

E’ l’innovazione del 2022 quella annunciata da Invoxia, azienda tech che ha ideato un collare biometrico per cani che così come uno smartwatch promette di tenere sotto controllo lo stato di salute, il battito cardiaco, la frequenza respiratoria e molto di più.

Si tratta del primo prodotto pensato per gli animali da compagnia che, seppur si presenti come un classico collare dalla dimensione regolabile, ha una serie di nuovissime funzioni che permettono al padrone di poter localizzare il proprio cane h 24.

Tramite GPS, sensori radar ed intelligenza artificiale, si può infatti controllarne la posizione dell’animale così come i valori rilevati dai sensori e grazie a Bluetooth, Wi-Fi e tecnologie LTE consultarli su una apposita applicazione scaricabile sul proprio cellulare.

L’innovativo collare ha già vinto 2 Innovation Awards del Consumer Electronic Show (CES2022) e secondo i suoi inventori sarà un successo rivoluzionario nella gestione del proprio cane poiché consentirà, tra le tante attività, di tracciare anche i movimenti del cane e far sapere al padrone quando questo cammina, corre, mangia, beve e persino quando abbia o morde qualcuno.

Dall’estate sarà possibile acquistare il collare smart e verrà messo in vendita ad un prezzo lancio di 99 dollari, circa 85 euro. Un accessorio particolarmente utile per non perdere mai di vista il proprio peloso, letteralmente!

Fonte: Invoxia

