Lieto fine per Morgan! Abbandonato perché cieco, il cagnolino trova finalmente casa

Tutti gli animali meritano di essere amati e rispettati e non bisognerebbe mai farne una questione estetica. Eppure c’è chi è pronto ad abbandonare il proprio amico a quattro zampe solo perché ha un qualche difetto fisico. Questa che vi raccontiamo è la storia di Captain Morgan, un pitbull nero e bianco, che era stato abbandonato qualche anno fa dal proprio proprietario perché cieco da un occhio. A spiegare l’episodio era stata una volontaria del rifugio Cause For Paws , la struttura dove il povero cagnolino era stato letteralmente scaricato.

“Quando i proprietari di questo cucciolo di pitbull lo hanno lasciato al rifugio hanno detto allo staff che non gli importava se sarebbe stato abbattuto. Cieco da un occhio e con alcune imperfezioni fisiche, il cucciolo è stato scartato perché non ‘conforme agli standard’, scriveva Betty Uriegas.

história do Capitão Morgan começou triste; ele foi abandonado ainda filhote por causa de sua aparência. Sua família o… Pubblicato da Conexão 4 Patas su Domenica 31 maggio 2020

Il tutto era successo quando il cagnolino aveva solo 8 mesi, adesso Morgan è di nuovo protagonista, ma questa volta la sua storia ha un lieto fine. Il rifugio, infatti, non solo non l’ho abbattuto, ma l’ha dato in adozione a una nuova famiglia umana, che l’ha accettato così com’è. Nicole Horabik adesso si prende cura di lui, pienamente convinta che la perfezione non esiste. La donna aveva già un altro cagnolino con solo tre zampe, causa incidente. Morgan va d’accordo con tutti gli altri cani e ha finalmente l’amore che si merita.

Fonte: Facebook /Nicole Horabik

Leggi anche: