Piccolo e poi grande in appena 26 secondi. La timelapse di questo gatto sta facendo il giro del mondo, il video e le foto sono state scattate dallo studio Warren Photographic.

Ecco come si trasforma un gatto in appena dieci mesi: lei è Freya, un adorabile felino la cui crescita è stata immortalata ogni giorno. Avendoli accanto spesso non ci accorgiamo di quanto velocemente cambiano. Sappiamo tutti quanto adottare un gatto faccia bene al cuore e alla mente perché questi magnifici felini hanno un grande potere terapeutico.

La gattoterapia è, infatti, la terapia basata sul rapporto che si stabilisce tra il gatto e l'essere umano, finalizzata a migliorare il nostro equilibrio psicofisico. Bistrattati per molto tempo, in realtà, i gatti sono animali molto affettuosi, anche se spesso sono loro a decidere come e quando.

La loro dolcezza è tutta racchiusa in 26 secondi, guardate:

Dominella Trunfio