Pachamama: il gioco da tavolo che aiuta a trovare strategie per combattere la crisi climatica e salvare il Pianeta

Giocando si impara, è proprio vero. E grazie a Pachamama si può persino apprendere come salvare il nostro Pianeta! L’obiettivo di questo nuovissimo gioco da tavolo è proprio quello educare e sensibilizzare sulle tematiche ambientali, senza rinunciare al divertimento.

L’innovativo gioco da tavolo è stato realizzato zeroCO2, società benefit che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale in collaborazione con Flowe, Perpetua, Eco Store e ancora Acquainbrick, Biorfarm, Comparte, Maganetti, MiMoto, Skuola.net e U-Earth.

Il nome Pachamama, che nella lingua Inca indicava la Madre Terra, la della fertilità, dell’agricoltura e della vita, pone l’accento sull’anima green del gioco.

“Pachamama nasce dalla volontà di aggiungere nuovi contenuti alla nostra comunicazione, per sensibilizzare sulla sostenibilità, sperimentando nuovi canali e nuovi target. – spiega Nicolò Pesce, responsabile della comunicazione di zeroCO2. I social ci hanno inondato di testi, foto e video, così tanto da far perdere quasi il significato dei contenuti anche quando sono nuovi e importanti. Con PACHAMAMA non vogliamo di certo cambiare il mondo né salvarlo, piuttosto portare un contributo utile a far capire le dinamiche del riscaldamento globale da una prospettiva completamente diversa, facendo provare in prima persona gli scenari che innescano le singole scelte. La crisi climatica non è un gioco, è piuttosto la sfida del secolo!”

Pachamama: le regole del gioco

Pachamama è un gioco collaborativo, adatto a gruppi dai 3 ai 6 giocatori ed consigliato dai 14 anni in su. Ogni partita dura in media mezz’ora. Il gioco mette i partecipanti di fronte alle sfide che l’umanità deve risolvere per affrontare la crisi climatica e salvare la Madre Terra. Ogni giocatore, quindi, “governa” un’area geografica attraverso delle azioni strategiche. Queste ultime avranno degli effetti sia economici sia ambientali sulla Terra. Turno dopo turno le condizioni climatiche peggioreranno. E mentre il tempo sta per scadere, la temperatura del Pianeta continua a salire. Riusciranno i giocatori a fare le scelte giuste per salvare la Terra?

Pachamama: un albero piantato in Guatemala per ogni confezione

L’innovativo gioco Pachamama è un gioco che fa della sostenibilità il suo obiettivo principale ed è sostenibile a partire dai materiali utilizzati per realizzarlo. E non solo: per ogni scatola prodotta viene piantato un albero in Guatemala. Chi acquista il gioco, quindi, potrà adottare l’albero monitorarne la crescita attraverso aggiornamenti fotografici periodici. Ogni albero verrà donato a una famiglia contadina che se ne prenderà cura e lo farà crescere. In questo modo, non si compensano soltanto le emissioni di CO2, ma si contribuisce allo sviluppo sostenibile di diverse comunità contadine.

Se siete stanchi di regalare i classici giochi di società già visti e rivisti, Pachamama rappresenta la soluzione perfetta ed educativa per trascorrere in famiglia le festività natalizie, senza dimenticare i problemi che affliggono il nostro Pianeta.

Il gioco da tavolo Pachamama ha un costo di 50,00, con spedizione inclusa. Per ordinarlo e per ulteriori informazioni sul gioco potete consultare il sito di zeroCO2

Fonte: zeroCO2

