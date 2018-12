L'Italia è campione del mondo anche di bowling. Nei Campionati del mondo di Hong Kong, che si concluderanno oggi, gli azzurri hanno conquistato il primo oro della storia.

I ragazzi allenati da Massimo Brandolini sono in cima al mondo. La squadra Italiana di bowling ha prima battuto in semifinale il temibile Canada per 2 a 1. Subito dopo ha sconfitto anche dei veri e propri colossi del bowling, i superprofessionisti degli Stati Uniti, con un sonoro 2 a zero.

"E' la prima volta che la nazionale italiana composta per la maggior parte da atleti molto giovani vince un titolo così prestigioso: la Squadra da 5 è la competizione regina dei Mondiali di Bowling" si legge sul sito della Federazione.

Nella formula di gioco chiamata 'Baker' in cui si vince alla meglio delle tre partite, gli azzurri hanno steso gli americani: la prima sfida si è conclusa 189-169 per l'Italia, la seconda 210-166.

Pur non essendo una disciplina olimpica, il bowling è una delle 21 discipline associate del Coni

Campioni del Mondo! Orgoglioso dello storico successo iridato ottenuto dalla Nazionale italiana di #bowling a Hong Kong contro gli Stati Uniti. Complimenti alla Federazione guidata da Stefano Rossi e alla fantastica squadra del Ct Brandolini. Grazie, ragazzi! 🇮🇹@Fisb_Bowling pic.twitter.com/zUNRXj6Cd2 — Giovanni Malagò (@giomalago) 4 dicembre 2018

Tanta la gioia da parte degli atleti che hanno compiuto questa impresa: Erik Davolio di Reggio Emilia, Pier Paolo De Filippi di Roma, Antonino Fiorentino di Potenza, Marco Parapini di Milano, Nicola Pongolini di Salsomaggiore e Marco Reviglio di Torino.

Davide ha davvero sconfitto Golia, a suon di lanci e strike.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto