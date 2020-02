Super papà trasforma un vecchio furgone nel personaggio di Cars per il compleanno del figlio

Tutti i bambini che amano Cars vorrebbero avere un papà come Pablo! Meccanico di professione, per il compleanno di suo figlio ha trasformato un vecchio furgone in Carl Attrezzi, meglio conosciuto come Cricchetto.

Chi conosce Cars sicuramente apprezzerà la simpatia e originalità del personaggio di Cricchetto, un carro attrezzi un po’ pasticcione, tanto amato dai più piccoli. Tra loro anche Mateo, un bambino di San Antonio (Paraguay) che tra i vari personaggi del film animato ha una predilezione proprio per Cricchetto.

Suo padre, Pablo Gonzales, ha deciso allora di fargli una sorpresa speciale in occasione del suo primo compleanno. Dopo aver visto il cartone che ha trovato interessante, Pablo ha deciso di lanciarsi nell’impresa di riprodurre, il più fedelmente possibile, il personaggio Disney.

Nonostante le critiche e chi cercava di scoraggiarlo dicendo che stava perdendo tempo, il papà ha lavorato duramente per 8 mesi con grande creatività (l’esperienza da meccanico ha sicuramente aiutato) ed è riuscito a trasformare un vecchio furgone proprio in Cricchetto.

Ma quello che lascia a bocca aperta è quanto il risultato assomigli all’originale. Guardate voi stessi…

Arrivato il giorno del compleanno di Mateo tutti sono rimasti colpiti nel vedere l’incredibile lavoro fatto da Pablo.



Di seguito potete vedere Cricchetto che sfreccia per le strade…

Pubblicato da Pablo Gonzalez su Lunedì 3 febbraio 2020

