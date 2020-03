Inventano una canzone sul Coronavirus: il messaggio di questi bambini per tutti noi diventa virale

Quattro adorabili (e bravissimi) bambini hanno un importante messaggio per noi: “resta a casa perché tutto dipende da te!”.

Con la gioia, l’innocenza e la schiettezza che da sempre caratterizzano i più piccoli, questo quartetto si propone con una canzoncina scritta ad hoc per i tempi bui che stiamo vivendo, donandoci un po’ di leggerezza, nonostante l’importante significato delle loro parole:

“Perchè non usciamo? C’è un bel motivo, ed è il Coronavirus. E’ contagioso, per questo non usciamo. E se la cosa si sa, il virus si fermerà”, cantano i bimbi sulle note del grande successo dei Ricchi e poveri “Sarà perché ti amo”.

Il video sta diventando in pochissimo tempo virale e nel momento in cui scriviamo è stato condiviso da oltre 20mila persone, con centinaia e centinaia di commenti di ringraziamento.

Grazie bimbi, non nascondiamo l’emozione che ci suscita vedervi cantare queste parole. Così piccoli, così saggi.

Aiutiamoli a diffondere la corretta informazione! #iorestoacasa … e voi? #passaparola! dipende tutto da noi!

