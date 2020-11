Cullette killer per neonati ritirate, attenzione a quelle usate ancora in vendita nei mercatini e online

Una culla inclinata accusata di essere pericolosa negli Stati Uniti continua ad essere venduta su alcuni mercatini dell’usato online. L’allarme arriva dalla Francia ma in realtà questi dispositivi per neonati si possono trovare in vendita anche altrove.

Come segnala la rivista francese 60 millions de consommateurs ci sono in rete oltre 10 annunci come questi: “Culla pieghevole che oscilla. Molto pratica durante il giorno per i primi mesi del bambino. Buone condizioni”.

Eccola presente in alcuni post sul marketplace di Vinted.

Apparentemente non c’è nulla di strano. Il problema è che l’oggetto in vendita è una culletta a marchio Graco considerata pericolosa. Questo “lettino a dondolo” è una via di mezzo tra una culla, un’altalena e uno sdraio. Sembra comoda e innocua ma in realtà può presentare un rischio di soffocamento per i neonati.

Non a caso, dal 29 gennaio 2020 è stata oggetto di un provvedimento di richiamo negli Stati Uniti dove è stata commercializzata tra il 2013 e il 2018. E non è l’unico oggetto del genere accusato di essere pericoloso per i bambini.

Il richiamo più noto riguarda senza dubbio il lettino amaca Fisher Price, accusato di aver provocato la morte per soffocamento di decine di bambini negli Usa.

Il pericolo di questi dispositivi è stato successivamente dimostrato scientificamente da Erin Mannen, esperta di biomeccanica del bambino, e dal suo team dell’Università di Scienze Mediche in Arkansas. Nel loro studio, pubblicato nell’ottobre 2019, confrontano la posizione e i movimenti del bambino a varie inclinazioni concludendo che effettivamente vi sono rischi se il piccolo si trova in posizione semiseduta e si capovolge. Il rischio soffocamento è particolarmente elevato quando l’inclinazione supera un angolo di 10°.

Dopo il clamore del caso delle cosiddette cullette killer, Consumer Report, rivista dei consumatori americana, si è battuta affinché Amazon, eBay e Alibaba togliessero immediatamente dalla vendita questi prodotti. Cosa che effettivamente è stata fatta.

60 millions de consommateurs fa sapere però che in Francia il modello Graco non è ancora stato richiamato. Pone inoltre l’attenzione ancora una volta sui pericoli che lettini inclinati e altalene per il sonno possono essere per i nostri figli.

Visto che, al di là dei richiami e come dimostra la foto, alcuni di questi oggetti potrebbero trovarsi in vendita nei negozi dell’usato e online, prestiamo particolare attenzione ed evitiamo di acquistarli.

Fonte: 60 millions de consommateurs

Leggi anche: