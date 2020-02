Neonati in terapia intensiva diventano dolcissimi supereroi per Carnevale grazie ai volontari dell’ospedale

Trascorrere tanto tempo in ospedale non è piacevole per nessuno, tanto meno per i bambini, soprattutto in un periodo come il Carnevale. Ed è per questo che le infermiere dell’ospedale Clìnic di Barcellona hanno deciso di realizzare dei simpaticissimi costumi da supereroi e animali per i bambini ricoverati in terapia intensiva.

E’ già il secondo anno che parte questa dolce iniziativa voluta dal team infermieristico, quest’anno resa possibile da Rocío Cabello, volontario, e da Mireia Pérez, creatrice del marchio di accessori per bambini Diente de León.

Els 13 nounats ingressats la UCI de Neonatología han sorprès als seus pares aquest matí de Carnaval quan els han vist disfressats d'herois,heroïnes i animals. 🦸🏻‍♀️🐞 Una iniciativa de l'equip d'infermeria que ha estat possible gràcies a dues voluntàries. #SomCLÍNIC pic.twitter.com/U3n85lTc62 — Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) February 21, 2020

13 neonati sono stati così travestiti da supereroi come Superman, Flash e Capitan America, ma anche da animaletti, e i genitori sono rimasti entusiasti della bella iniziativa che ha ricevuto tanti commenti positivi anche sui social, dov’è stata condivisa da molte persone.

La mamma di Marta, una delle neonate, ha dichiarato:

“Quando sono entrata e ho visto la mia piccola travestita ero davvero emozionata e penso che sia stato un bel gesto da parte dei volontari. È stato bello vederla vestita da supereroina e il tema è molto in linea con quello che sono, coraggiosi, eroi ed eroine”.

Quina bonica iniciativa pels pares…quin equip d'infermeria!! Suposo que no cal haver patit una UCI de neonats per valorar-ho. Però en fi, que aquestes coses compten. #beenthere https://t.co/8fXSYbOKXr — Gemma Olivella (@golivella) February 22, 2020

De nuevo hemos vivido un día entrañable: la vaquita, el caracol o los superhéroes han hecho sonreír y emocionar a sus padres….y todo gracias a la generosidad de Rocío Cabello y Mireia Pérez (https://t.co/wHvfz0kjvD) @hospitalclinic pic.twitter.com/5t41mOQRp5 — Erika Sánchez Ortiz (@ErikaSnchezOrt1) February 21, 2020

Davvero un gesto gentile, di autentica solidarietà. Complimenti all’ospedale e alle sue generose infermiere che lo hanno reso possibile, convinte che sia importante umanizzare gli ambienti ospedalieri e coinvolgere i genitori affinché possano celebrare vacanze come questa insieme ai propri bambini.

FONTE: Hospital CLINIC

