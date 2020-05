A 16 anni insegna matematica su Tik Tok. Ha 650.000 follower

TikTok per insegnare matematica. Alexis Loveraz, lo fa, a 16 anni. Dal Bronks, a New York, il ragazzino registra video sul social network popolare tra gli adolescenti. Che lo seguono in almeno 650.000.

Non solo dunque video divertenti o addirittura discutibili: i ragazzi amano seguire anche lezioni di matematica impartite da un loro appassionato coetaneo e particolarmente portato per l’insegnamento, che ha postato finora almeno 100 video.

E non solo matematica tra l’altro, anche fisica e chimica. Dalla geometria all’aritmetica, passando per la struttura dell’atomo, Alexis orienta le sue lezioni al test SAT, molto in voga negli Stati Uniti, usato spesso per l’ammissione ai college. E chiede di votare gli argomenti preferiti.

Il suo successo ha ormai valicato i confini degli Usa: dal Canada, alle Filippine fino in Australia, giovanissimi di tutto il mondo lo seguono interessati ai suoi video, dai contenuti insoliti per una piattaforma con TikTok, quanto formativi.

Ormai presente anche su Youtube, è un piacere guardarlo e sperare in un futuro migliore.

Fonti di riferimento: Alexis Loveraz/TikTok / Alexis Loveraz/Youtube

