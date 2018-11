I bambini con madri amorevoli saranno più sani in futuro. Avere bei ricordi ha un effetto positivo sulla salute e sul benessere degli adulti di domani

Se c’era ancora bisogno di conferme, arriva ora un nuovo studio che lo prova ancora una volta: l’amore di mamma rende i bambini più sani e meno inclini ad essere depressi nella vita futura, “perché i ricordi felici li incoraggiano a vivere meglio.”

Da adulti, insomma, coloro che hanno avuto mamme molto affettuose avranno maggiori probabilità di essere indenni da malattia e meno a rischio di depressione. A dirlo sono i ricercatori della Michigan State University che hanno analizzato i dati del National Survey of Midlife Development negli Stati Uniti e dello Health and Retirement Study. Combinati, questi includevano più di 22mila persone.

Non solo le coccole sono da supporto allo sviluppo del cervello dei piccoli e lasciano una traccia nel loro dna, ma sono anche in grado di fungere da vera e propria cura contro un malessere fisico e di garantire una salute di ferro.

La ricerca

Il primo studio ha seguito gli adulti nati nella metà degli anni ‘40 per 18 anni, mentre il secondo ha seguito quelli di 50 anni o più per sei anni. In entrambe le prove, ai partecipanti è stato chiesto quanto i loro genitori comprendessero i loro problemi da bambini, così come quanto affetto avessero ricevuto e se avessero sofferto di patologie come quella tiroidea, il diabete o l’ipertensione.

I sintomi depressivi sono stati valutati chiedendo se avevano avuto una delle seguenti esperienze nelle ultime settimane: perdita di interesse per le cose, poca energia, scarso appetito, insonnia, ridotta concentrazione, tristezza e pensieri sulla morte.

I risultati hanno mostrato che i partecipanti che si ricordavano di aver ricevuto alti livelli di affetto dalle loro madri erano più sani e meno inclini alla depressione. E non solo: anche l’apporto di padri sostenitori e amorevoli ha anche ridotto il rischio di sintomi depressivi.

“ Sappiamo che la memoria ha un ruolo enorme nel modo in cui diamo un senso al mondo, come organizziamo le nostre esperienze passate e come giudichiamo come dovremmo agire in futuro - spiega l’autore principale William Chopik. Di conseguenza, ci sono molti modi diversi in cui i nostri ricordi del passato possono guidarci ”.

Sembra, insomma, che i bei ricordi abbiano un effetto positivo sulla salute e sul benessere, riducono lo stress e aiutano a fare scelte salutari nella vita.

Non solo: questi ricordi garantirebbero anche una migliore salute fisica e mentale anche in età avanzata.

In ogni caso, sebbene questo studio abbia rilevato che l'amore di una madre modella il futuro di un bambino più che quello di un padre, il dottor Chopik ci tiene a precisare che questo potrebbe cambiare.

" Questi risultati possono riflettere le più ampie circostanze culturali del momento in cui i partecipanti sono stati cresciuti perché le madri erano più probabilmente le principali badanti. Mentre con il il cambiamento delle norme culturali sul ruolo dei padri nel caregiving, è possibile che i risultati di studi futuri su persone nate in anni più recenti si concentrino maggiormente sulle relazioni con i loro padri".

L'amore, insomma, solo l'amore è la parola chiave: che sia mamma o papà, o meglio entrambi, sempre e costantemente e soltanto l'amore garantisce una vita sana e soprattutto serena.

