Le persone si stanno rendendo conto di essere astigmatiche dopo aver visto il confronto tra queste foto

Sei astigmatico? Puoi capirlo guardando questa immagine. Recita così un post diventato virale e pubblicato su Twitter.

Quanto ne sapiamo dei nostri occhi? Se alcuni di noi vantano un perfetto 10/10, c'è invece chi non ha una visione perfetta. Si può essere ad esempio miopi, astigmatici, ipermetropi.

Una foto pubblicata dall'account Twitter UnusualFacts6, che si occupa dei "fatti più strani e orribili su internet" è diventata virale per aver mostrato la differenza tra ciò che vedono le persone con astigmatismo rispetto a quelle che non hanno problemi di vista.

L'astigmatismo è un disturbo che provoca una minore nitidezza visiva a causa di una deformazione della superficie dell’occhio, la cornea, o di un’alterazione delle strutture interne del bulbo oculare, il cristallino.

Un occhio normale ha sia la cornea che il cristallino curvi in una forma arrotondata, mentre le persone con astigmatismo hanno uno di questi elementi di forma ovale. In un occhio perfetto, la forma arrotondata della cornea e della lente rifrangono qualsiasi luce in arrivo per produrre un'immagine nitida sulla retina. In un occhio con un errore di rifrazione, le curve non corrispondenti nell'occhio impediscono ai raggi luminosi di piegarsi correttamente.

Il risultato è un'immagine sfocata. Per questo, chi è astigmatico vede immagini poco definite, coi contorni non perfettamente nitidi.

Esistono due diversi tipi di astigmatismo: l'astigmatismo corneale, in cui le curve non corrispondenti si verificano nella cornea e l'astigmatismo lenticolare il difetto riguarda la curvatura del cristallino. Entrambe causano una visione sfocata che può presentarsi più orizzontale, verticale o diagonale.

Se il disturbo è leggero, chi ne è affetto può anche non esserne al corrente. Ma il modo in cui vediamo le luci può essere d'aiuto a capirlo, come ha dimostrato il post di Twitter:

"Con l'astigmatismo, la luce si concentra su diversi punti della retina invece di su un solo punto. Questo è ciò che le persone con l'astigmatismo vedono a confronto con quelle senza" si legge.

L'immagine di sinistra è ciò che vede un astigmatico, quella di destra una persona che ha una corretta visione.

Astigmatism is when the cornea is slightly curved rather than completely round..



With astigmatism, light focuses on several points of the retina rather just one point. This is what people with Astigmatisms vs without. pic.twitter.com/RXWWayFBRJ — Unusual Facts (@UnusualFacts6) 25 marzo 2019

Nessun allarmismo. Un'immagine da sola non basta a fare autodiagnosi, anche perché la visione sfocata non è l'unico sintomo dell'astigmatismo. Chi ne soffre accusa anche affaticamento agli occhi, mal di testa, difficoltà a vedere la notte.

Per questo, in presenza di questi sintomi è bene consultare un oculista che potrà diagnosticare il disturbo.

Francesca Mancuso