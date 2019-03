Omeopatia, la Francia non ci crede più. Medici e farmacisti chiedono lo stop dei rimborsi

Cambio di posizione radicale in Francia rispetto all’omeopatia: l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie ha recentemente preso posizione in merito chiedendo che questa medicina "alternativa" non venga più rimborsata né si insegni nelle facoltà di medicina, farmacia e veterinaria.

"Lo stato dei dati scientifici non consente di verificare" i principi dell'omeopatia . E’ questo che sostiene l' Accademia di Medicina francese in una dichiarazione votata martedì 26 marzo 2019 con 58 voti favorevoli, 16 contrari e 8 astensioni. In seguito a questa convinzione, gli accademici chiedono la fine del rimborso dei medicinali omeopatici da parte del servizio sanitario ma anche lo stop all’insegnamento dei suoi principi nella facoltà di medicina, farmacia e veterinaria.

Nella dichiarazione si legge:

"Le rigorose meta-analisi non hanno dimostrato l'efficacia dei preparati omeopatici. Il rimborso di questi prodotti da parte della 'Sécurité Sociale' appare aberrante in un momento in cui, per ragioni economiche, si derogano molti farmaci tradizionali per l'insufficienza (più o meno dimostrata) del beneficio effettivo".

Questa posizione drastica è stata presa in un momento in cui il dibattito sull'omeopatia sta imperversando in Francia anche se in realtà il cambio di rotta stava maturando già da tempo e negli ultimi mesi molti medici avevano preso posizione contro l'omeopatia. Nel resto d'Europa la situazione è simile: ci si interroga sempre di più sulla reale efficacia di questa medicina “alternativa”. Insomma è un periodo decisamente no per i medicinali omeopatici.

Che sia proprio la Francia a fare questo dietro front è molto significativo in quanto l’omeopatia è utilizzata da milioni di francesi e in questo paese gode di uno status privilegiato: i farmaci omeopatici sono gli unici medicinali “alternativi” sul mercato ad essere rimborsati senza che la loro efficacia sia mai stata scientificamente dimostrata. La Francia è infatti uno dei pochi paesi in Europa in cui i medicinali omeopatici sono rimborsabili per il 35% dal Servizio Sanitario Nazionale, nel nostro paese invece è possibile solo scaricare in dichiarazione dei redditi farmaci e visite di medici omeopati se regolarmente accompagnati da ricette, scontrini o fatture.

Ma le cose potrebbero cambiare già nella tarda primavera di quest’anno quando la Haute Autorité de Santé (HAS) incaricata dal Ministero della Salute francese, renderà noti i risultati delle sue valutazioni sull’omeopatia in relazione anche all'annosa questione del rimborso dei farmaci.

Saranno d’accordo i tanti francesi che ancora oggi scelgono di utilizzare i farmaci omeopatici con i cambiamenti proposti? Davvero l’omeopatia è solo un placebo e per decenni le persone si sono curate con acqua fresca?

Leggi anche:

Francesca Biagioli