Come ti comporteresti? Questo test della personalità dirà molto su chi sei veramente…

Un ostacolo, un imprevisto, si presenta improvvisamente. Come ci disponiamo ad affrontarlo? Un nuovo test diventato virale promette di rivelare la nostra personalità in base alla scelta di una delle 4 porte.

Questo test psicologico sta riscuotendo molto successo in queste ore e punta a rivelare, in base alle nostre reazioni, alcuni aspetti della nostra personalità di cui siamo inconsapevoli.

Analizzare il nostro comportamento in alcune situazioni infatti può essere utile per scoprire tratti distintivi a noi sconosciuti ma di cui ci serviamo, senza saperlo. Con questo semplice test psicologico scopriremo come reagiamo di fronte agli ostacoli.

L’ immagine presenta una situazione ipotetica: abbiamo ricevuto un messaggio da un utente anonimo che ci suggerisce di presentarci in un determinato momento in un determinato luogo. Impossibile rifiutare l’invito. Una volta arrivati sul posto, troviamo la porta chiusa. Qual è la nostra reazione? Buttare giù la porta? Cercare di capire e sentire cosa c’è dall’altra parte? Bussare?

Ecco la risposta per ciascuna reazione:

1. Forzi la porta e cerchi di entrare

Sei una persona che segue l’istinto quando prende una decisione importante. Tuttavia, questo può ritorcersi contro. È importante avere fiducia nelle scelte fatte ma è meglio prestare attenzione ai dettagli per evitare di commettere errori.

2. Cerchi di ascoltare ciò che è nascosto dall’altra parte

Se stai cercando di origliare e capire cosa sta succedendo dall’altra parte della porta, significa che sei una persona calma e riflessiva. Non segui l’istinto ma analizzi ogni situazione in dettaglio per evitare di commettere errori prevedibili.

3. Bussi alla porta

Se cerchi di attirare l’ attenzione delle persone dall’altra parte della porta significa che sei una persona genuina e buona. La tua famiglia e i tuoi amici amano la tua dolcezza e gentilezza. Quando prendi una decisione importante, segui le tue idee e non ti lasci travolgere dalle difficoltà.

4. Urli e cerchi di fare rumore

Sei una persona che prende le proprie decisioni senza essere influenzata da ciò che pensano gli altri. Sei guidato dalla passione e non passi inosservato per la tua franchezza e sincerità.

E voi che porta avete scelto?

Fonti di riferimento: 24siete

LEGGI anche: