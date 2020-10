Test: scegli un fiore e saprai qual è la tua più grande forza

Se ti chiedessero qual è la tua più grande forza sapresti rispondere? E la tua più grande debolezza? Può sembrare una domanda scontata ma non è detto che lo sia.

Con questo simpatico test potresti far luce sui talenti nascosti che hai e che, forse, non sai di avere. E anche su alcuni dei tuoi difetti.

Per scoprirli devi solo guardare l’immagine e scegliere un fiore. Di seguito trovi i profili corrispondenti.

Indice Peonia

Rosa

Camomilla

Astro

Calla

Fiordaliso

Narciso

Girasole

Peonia

Se hai scelto la peonia probabilmente cerchi il partner perfetto e sei disposto a tutto pur di incontrarlo. Sei anche fanatico di carezze! Purtroppo tendi, però, a non accettare le persone per quello che sono, dovresti imparare a farlo.

Rosa

Sei una persona sicura di se stessa, sai cosa vuoi e come ottenerlo. Ma a volte ti sopravvaluti rischiando di perdere tutto. Cerca di valutare realisticamente le tue capacità.

Camomilla

Sei una persona allegra, vivace ma anche molto volubile. Hai molti amici, sei pieno di risorse ma manchi un po’ di disciplina. Dovresti imparare a pianificare meglio le cose.

Astro

Sei un sognatore con la testa tra le nuvole. Non tutti capiscono la tua visione romantica della vita ma non lasciarti scoraggiare. E soprattutto impara a perdonare e lasciar andare chi non la pensa come te.

Calla

Sei una persona seria e responsabile. Sai anche essere un buon “psicologo”. Trovi sempre le soluzioni giuste ai problemi che ti si presentano ma dovresti comunque avere più sicurezza in te stesso. Basterebbe un minimo per aiutarti a raggiungere vette incredibili.

Fiordaliso

Sei una persona amichevole e aperta, che attira molte persone in cerca di consigli sinceri. I tuoi cari per te sono molto importanti così come l’opinione altrui. Dovresti imparare a vivere in modo più indipendente evitando di passare le responsabilità ad altri.

Narciso

Sei molto fortunato perché vivi la vita con positività. Non ami lamentarti dei tuoi problemi e proprio per questo riesci ad affrontarli meglio. Continua così, non lasciarti influenzare dagli altri e dalla negatività.

Girasole

Sei una persona paziente e diligente. Riesci a sopportare anche le peggiori difficoltà pur di raggiungere i tuoi obiettivi. Ogni tanto però prova a rilassarti!

