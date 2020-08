Quale fata ti attira di più? Fai il test e scopri qualcosa di più sul tuo carattere

Quale fata ti attira? Scegline una, senza pensare troppo, tra le 4 che vedi nell’immagine e leggi il profilo corrispondente.

Ogni fata corrisponde a una diversa personalità e svela dei tratti nascosti del tuo carattere che probabilmente ignori o forse sospetti!

Il test è diventato virale in breve tempo dopo che alcuni utenti l’hanno eseguito e ne sono rimasti particolarmente colpiti. Se sei curioso di provare anche tu, vai direttamente al profilo della fata che ti attira di più tra quelle che vedi nell’immagine.

Fata rossa

La fata rossa indica una persona razionale e severa che, a prima occhiata, non sembra tenera e generosa. Difatti solo conoscendola bene, si può scoprire che in realtà è molto buona e di cuore.

Fata verde

La fata verde viene scelta da chi ha un profondo legame con il mondo naturale e ama trascorrere il proprio tempo in luoghi tranquilli. Queste persone sono sempre in grado di trovare le soluzioni migliori per se stesse.

Fata viola

La fata viola indica una personalità molto altruista che tende a mettere gli altri prima di se stessa, anche a scapito delle sue emozioni.

Fata blu

La fata blu indica un carattere molto determinato e coraggioso. Le persone che la scelgono amano fare esperienze avventurose sempre nuove e agire istintivamente.

FONTI: RadioMitre

