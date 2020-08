Quale runa scegli? Dalla mitologia celtica il test che aiuta a svelare il vostro io interiore

Un semplice test per capire qualcosa in più della vostra personalità attraverso le rune della mitologia celtica, un tempo utilizzate anche come alfabeto dai druidi e dai sacerdoti degli antichi popoli tedesco-scandinavi.

Secondo le tribù celtiche, le rune sono un sistema di saggezza e di chiaroveggenza, una sorte di chiave di divinazione che aiuta a scoprire qualcosa in più di sé rispetto alla propria energia e all’armonia cosmica.

Tutt’oggi sono tantissimi quelli che ci credono e che ‘li interrogano’ per confrontarsi o affrontare le difficoltà quotidiane. La parola ‘runa’ significa ‘segreto da sussurrare’ e da lì il senso di mistero e magia. Solitamente le rune venivano dipinti su sassi, talismani o carta.

Ecco un semplice test per scoprire qualcosa in più di sè. Guardate queste dieci rune, quale attrae subito la vostra attenzione? Dopo l’immagine trovate i profili.

Inizia il test!

Risultati

Ehwaz (cavallo)

Questa runa significa il progresso per raggiungere i vostri obiettivi. Se l’avete scelta, significa che è arrivato il momento di cambiare qualcosa. Forse una piccola scossa in ambito lavorativo o semtimentale non può che farvi bene.

Othila (eredità, casa)

Questa runa rappresenta la casa e i legami familiari. Se l’avete scelta vuol dire che in questa fase della vostra vita, l’ambiente familiare è molto importante. In realtà però c’è un doppio significato e se vista in chiave negativa, la runa può significare separazione: forse dovete liberarvi di qualcosa che non funziona più.

Uruz (sopravvivenza)

Questa runa significa successo. Se l’avete scelta, siete persone forti e piene di energia positiva, ma il vostro aspetto non ispira fiducia nelle persone. È necessario, quindi, lavorare sul proprio aspetto per farsi capire dagli altri.

Gebo (dono)

Se avete scelto questa runa, probabilmente siete preoccupati su qualcosa che riguarda questioni personali o familiari. Questa runa significa equilibrio, l’unica cosa che può risolvere tutti i vostri conflitti interni. Simboleggia che qualcosa di buono sta per accadere nella vostra vita.

5) Algiz (alce)

Si tratta di un simbolo di protezione dalle vibrazioni negative degli altri. Se l’avete scelta vuol dire che avete buoni amici che vi aiutano nei momenti difficili. Tuttavia, è necessario imparare a contare su se stesso, cogliendone i lati positivi.

6) Raido (percorso)

A quanto pare, per voi è tempo di viaggiare. Se avete scelto questa runa vuol dire che siete in armonia con il mondo interiore e sono pronte per voi nuove avventure. È tempo di strategie per migliorare ancora di più o per fare affari.

Berkana (rinascita)

Questa runa è un simbolo di nascita e rinascita. Se l’avete scelta, vuol dire che presto potrebbe accadere un evento felice. Dall’altro lato, siete pronti per spiccare il volo e realizzare ciò che avete in programma da tempo.

Tyr (forza)

Il nome di questa runa è quello del dio della guerra Tyr, che aveva solo un braccio. Questo simbolo indica che come un guerriero dovete lottare per i vostri sogni.

Mannaz (cosmo)

Se avete scelto questa runa, siete delle persone troppo concentrate su voi stesse, avete quindi bisogno di lavorare sull’accettazione e l’umiltà. Provate a guardare le cose da un altro punto di vista e vivere con più leggerezza.

Hagalaz (rottura)

Questa runa è il simbolo della distruzione. Ma non è sempre vista in maniera negativa, perché per una cosa che finisce ce n’è una che inizia. Tuttavia, se l’avete scelta vuol dire che non è il momento migliore per avviare un’impresa o fare grandi cambiamenti, meglio rinviare.

Dominella Trunfio

Fonte e foto