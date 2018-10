Quale scegli simbolo scegli? L’alchimia è un antico insegnamento filosofico e metafisico che ha come obiettivo quello di migliorare la nostra psiche attraverso la morte e la rinascita. Un semplice test ci aiuta a capire in che momento della vita ci troviamo e quali sono le sfide che dobbiamo affrontare.



Ognuno di questi simboli può sbloccare il tuo potenziale e farti conoscere qualcosa in più del tuo modo di essere e di affrontare le sfide quotidiane. Come ogni test, non racchiude la verità assoluta, va preso come tale.

Inizia il test: guarda per un paio di secondi questa immagine e scegli il tuo simbolo.

Dopo la figura troverai i risultati

1) Argento: il Sentiero della dea e della guarigione

Se hai scelto la figura numero uno, devi sapere che questo è il percorso dei mistici e dell'intuizione. In questo momento della tua vita hai bisogno di ascoltare la tua voce interiore perché evidentemente vieni da un periodo controverso in cui devi puntare sulla guarigione, sia fisica che mentale.

Lezione di vita: Depressione, una malattia, un lutto familiare: è tempo di andare avanti e trovare la forza che c'è in te.

2) Piombo: la Via delle streghe e la trasformazione

Se hai scelto la figura numero 2, devi sapere che la trasformazione e la rigenerazione sono ciò di cui hai bisogno per concentrarti. Il percorso del Piombo non è un percorso facile da affrontare, ma è solo attraverso l'elaborazione del dolore e della tristezza, potrai ritrovare la serenità.

Lezione di vita: La vita non ti ha risparmiato nulla, ma la vera trasformazione avviene solo quando impari a lasciarti andare.

3) Stagno: la Via del saggio e dell'esperienza

Se hai scelto la figura numero tre, segui il percorso dell'esperienza. Questa è la Via dello Stagno, la via di Giove / Zeus che, come sai, è il Re degli Dei. Questo ci incoraggia a fare esperienze diverse. Sei ambizioso, ma hai anche voglia di libertà.

Lezione di vita: Dovresti imparare a non rinunciare mai alla tua sete di saggezza!

4) Mercurio: il Sentiero degli alchimisti e dei viaggi

Se hai scelto la figura numero quattro, allora il tuo percorso è il più misterioso. Questa è la via di Mercurio, la Via di Ermes che è al tempo stesso guaritore, ma conduce anche le anime agli inferi. I misteri della vita fanno parte di te, ma tu non smettere mai di cercare ciò che desideri. Sei sempre in movimento perché ti annoi facilmente, viaggi spesso e ti adatti alle condizioni più estreme.

Lezione di vita: Devi imparare a riposarti e divertirti!

5) Ferro: la Via dei guerrieri e la resistenza

Se hai scelto la figura numero cinque, vuol dire che sei indirizzato verso un percorso di ferro, ovvero la via della crescita, della lotta, della lussuria e dell'ambizione. Hai sempre lottato per la sopravvivenza e per questo hai sviluppato una personalità dominante e protettiva. Rilassati e apri il tuo cuore alla grandezza dell'universo.

Lezione di vita: Devi imparare a fare pace (soprattutto con te stesso).

6) Oro: la Via di Dio e dell'abbondanza

Se hai scelto la figura numero sei, hai scelto il percorso perfetto e assoluto. Il sentiero dell'oro è il sentiero di Dio, della divinità solare. Questa è la via dei Re e degli Dei.

Se hai scelto questa strada, devi fare tutto bene, eliminare il dolore e vivere in un mondo meraviglioso. Come puoi facilmente capire, questo non è un gioco da ragazzi, ma a piccoli passi la strada sembra meno complicata.

Lezione di vita: Devi imparare a perdonare (soprattutto te stesso).

7) Rame: il Sentiero degli incantatori e il carisma

Se hai scelto la figura numero sette, hai intrapreso il percorso di Venere. Il rame è sempre stato associato alla bellezza e alla giovinezza, insieme alla creatività e all'espressione artistica. Quindi richiama le energie dell'amore e della sensualità. Ma attenzione qui parliamo di bellezza anche interiore, questo metallo versatile ci insegna che possiamo cambiare tutto ciò che vogliamo, purché i nostri cuori siano aperti all'amore e alle buone vibrazioni.

Lezione di vita: Devi imparare ad accettare te stesso e gli altri

